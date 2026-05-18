Шакира выиграла первый суд у налоговой Испании на 60 млн евро

Как сообщает Reuters, судья встал на сторону Шакиры, и теперь ведомство обязано возместить ей 60 миллионов евро (порядка 5 млрд рублей) в качестве уже выплаченных штрафов, включая проценты. Представители министерства, согласно постановлению, не смогли доказать, что в 2011 году Шакира провела в Испании более 183 дней — минимального срока, необходимого по местному законодательству для признания налоговым резидентом страны. Такое решение не распространяется на налоговые периоды после 2011 года.



Изначально налоговая служба утверждала, что Шакира была связана с Испанией через отношения с бывшим футболистом «Барселоны» и отцом ее двоих сыновей Жераром Пике, а также что основная деятельность артистки была сосредоточена именно в этой стране. Тем не менее Высокий суд постановил, что штрафы были наложены незаконно, поскольку основывались на предположении, что в 2011 финансовом году налоговым резидентом истца была Испания, что не нашло доказательств.

Адвокат Шакиры Хосе Луис Прада назвал решение суда «результатом восьмилетних испытаний, которые привели к «неприемлемым последствиям и отражающих отсутствие строгости в административной практике». В том же заявлении, опубликованном изданием, артистка выразила надежду, что это решение создаст прецедент для «тысяч простых граждан, которые ежедневно подвергаются насилию и давлению со стороны системы, заранее предполагающей их виновность и заставляющей доказывать свою невиновность перед лицом финансового и эмоционального краха».

Представители властей Испании, в свою очередь, заявили, что намерены подать апелляцию и до окончательного решения суда не собираются ничего выплачивать певице.

Напомним, в ноябре 2023 года поп-звезда заключила соглашение с прокурорами, что позволило ей избежать суда в Барселоне по делу о неуплате 14,5 миллиона евро испанского подоходного налога за период с 2012 по 2014 годы. Шакира признала вину и согласилась выплатить штраф в размере половины суммы — более 7,3 миллиона евро.