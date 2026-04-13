Гитарист группы No Doubt рассказал о шокирующем диагнозе болезни Паркинсона

Музыкант объяснил, что диагноз ему поставили «несколько лет назад» после появления симптомов . Он рассказал поклонникам свою личную новость в видео, снятом у него дома, где подробно описал, как болезнь повлияла на его жизнь.



Гитарист группы No Doubt Том Дюмон (на переднем плане)

«Я сходил к врачу, к неврологу, прошёл множество обследований, и мне поставили диагноз: болезнь Паркинсона на ранней стадии, — сказал 58-летний Том. - Это было тяжело. Это борьба каждый день... Хорошая новость в том, что я всё ещё могу играть музыку. Я всё ещё могу играть на гитаре!».

Он говорит, что продолжит выступать, и с нетерпением ждёт предстоящего выступления No Doubt в Las Vegas Sphere, которое начнётся в следующем месяце. Вместе с вокалисткой Гвен Стефани, барабанщиком Адрианом Янгом и басистом Тони Каналом он даст 18 концертов, которые продлятся до 13 июня.

Он рассказал фанатам:

«Было очень весело просматривать старые видеозаписи и фотографии, заново разучивать старые песни, репетировать и создавать весь видеоконтент для экранов в Sphere».

Том сказал, что хотел поделиться своим диагнозом сейчас, чтобы вдохновить других людей. Его решение совпало со Всемирным днем ​​болезни Паркинсона, и он добавил:

«Я думаю, это помогает развеять часть заблуждений и, очевидно, повышает осведомленность, а осведомленность действительно важна для профилактики и исследований».

Болезнь Паркинсона — это дегенеративное заболевание центральной нервной системы, для которого в настоящее время нет известного лекарства, и которым страдает 1 человек из 500.

К симптомам относятся дрожь и замедление движений. Известные люди, страдающие этим заболеванием, в том числе Майкл Дж. Фокс и Билли Коннолли, прилагают значительные усилия для повышения осведомленности об этом состоянии. Болезнь также вызывает различные психологические симптомы, включая тревогу, депрессию и проблемы с памятью. А у некоторых людей одним из ранних признаков болезни Паркинсона является потеря обоняния, или аносмия. Болезнь Паркинсона проявляется многочисленными симптомами, а именно более чем 40, включая характерное дрожание рук.