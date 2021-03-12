Гвен Стефани бодрится в «Slow Clap»

Экс-солистка No Doubt Гвен Стефани записала песню с Россом Голаном и ее единственным продюсером Люком Никколи. 8 марта Стефани опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях серию изображений, на которых были изображены такие объекты, как будильник с надписью «5:44» и кассета с названием «Медленный хлопок». На следующий день она подтвердила, что «Slow Clap» станет ее следующим синглом. Одновременно была представлена ​​единственная обложка, на которой Стефани была изображена в ковбойской шляпе в окружении различных предметов, таких как баскетбольный мяч, велосипед и рожок мороженого.

Он служит вторым синглом в поддержку выпуска альбома и дебютировал вместе с эксклюзивной линией товаров Стефани на Amazon. Трек представляет собой ска-тинг в стиле регги и поп. Его инструментарий состоит из струнных и резкого хип-хоп баса. Никколи считается басистом, гитаристом и клавишником песни, а Голан хлопает в ладоши и является бэк-вокалистом.



Gwen Stefani

В «Slow Clap» Стефани поет о том, чтобы ей нельзя быть проигравшей, и ссылается на сказку о Давиде и Голиафе. Стефани говорила, что она изначально представляла себе «грустную песню о любви», но встретила возражения от Никколи и Голана. В конце концов, они убедили ее написать песню о стойкости и рефлексии, которая стала «Slow Clap».

«Это своего рода место, вы всегда проходите через разные фазы, когда задаете себе вопрос. Я чувствую, что это то, что происходит с нами на протяжении всей жизни. Это начинается в старшей школе, где ты чувствуешь, что не подходишь, а потом иногда твои странности на самом деле делают тебя таким особенным, и поэтому песня как бы об этом. Речь также идет просто о желании, хотя я знаю, что у меня было 15 минут своего времени на славу, о желании сделать двойное погружение и просто получить немного больше».