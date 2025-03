Гвен Стефани выпустила песню Финнеаса «Still Gonna Love You»

Альбом Bouquet Deluxe содержит акустические версии всех песен из альбома Bouquet, который вышел в ноябре.

«Я всё равно буду любить тебя» была написана в соавторстве с Финнеасом и рассказывает о стойкости Стефани, которая поёт: «Ты можешь оттолкнуть меня, продолжай совершать ошибки, я не буду тебя осуждать. Ты ничего не сможешь сказать, если хочешь, чтобы я тебя ненавидела, я всё равно буду любить тебя».

«Эта песня о любви, — сказала Стефани. — О любви, которую нельзя разрушить, о любви, которая, несмотря ни на что, всегда будет рядом, и о любви, которая всегда сможет вернуть тебя домой».



Gwen Stefani

Изначально Стефани записала Bouquet при поддержке полноценной концертной группы. Этот альбом стал пятым сольным альбомом Стефани и первым с 2016 года This Is What the Truth Feels Like.

«Bouquet представляет собой смесь всего, чем я когда-либо была и кем я стала, — объяснила музыкант. — Каждая из песен была выбрана как отдельный цветок, чтобы создать букет из прошлого, настоящего и семян надежды на будущее».

Она сказала Rolling Stone: «Я хотела, чтобы это было одно большое заявление, и именно поэтому я считаю, что «Букет» — действительно идеальное название. Как будто каждая песня была выбрана с особым смыслом».

В прошлом году группа No Doubt впервые за более чем десять лет воссоединилась, чтобы выступить на специальном концерте на фестивале Coachella. К ним на сцене присоединилась Оливия Родриго. Они не выпускали альбом с новым материалом с 2012 года, когда вышел Push and Shove.