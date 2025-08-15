Megadeth завершит карьеру прощальным альбомом и туром

«Настало отличное время сказать вам, что это наш последний студийный альбом. Мы нашли много друзей за годы работы, и я надеюсь увидеть всех вас во время нашего прощального мирового туре. Не злитесь, не печальтесь, будьте счастливы ради нас всех, отпразднуйте со мной эти предстоящие пару лет [мирового тура]», - написал он в обращении, размещенном на официальном сайте группы.



Megadeth

Музыкант пояснил, что многие коллективы завершают творческую деятельность скорее по воле случая, чем по собственному желанию. По словам Мастейна, наступил момент, когда он, по собственным ощущениям, находится "на вершине" и готов завершить выступления.

«Мы сделали вместе нечто поистине замечательное, и это, возможно, не повторится вновь. Мы дали старт новому музыкальному стилю, мы начали революцию, мы изменили мир гитарной музыки, то, как ее исполняют, мы изменили мир», - добавил музыкант.

В сообщении не уточняются название нового альбома Megadeth и дата его релиза, но на сайте запущен таймер отчета времени, оставшегося до начала приема предзаказов. По состоянию на пятницу это произойдет через 42 дня. Группа Megadeth также опубликовала видео, из которого следует, что тур начнется в 2026 году. В этом же году Мастейн планирует выпустить мемуары.

На осень 2025 года у коллектива намечен тур, который охватит Турцию и страны Европы: Данию, Германию, Швейцарию, Чехию, Польшу, Францию, Бельгию, Великобританию, Шотландию и Ирландию.

Megadeth была основана в 1983 году, после того как Мастейна выгнали из Metallica ― группы, в которой он был одним из основателей. Ларс Ульрих и Джеймс Хетфилд исключили его из‑за злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Дебютный альбом Megadeth вышел в 1985 году, а настоящий успех пришел с пластинкой следующего года — «Peace Sells… but Who’s Buying?», — где проявилось панк-влияние и политическая позиция, которые стали визитной карточкой группы.

В 1990-е группа вошла в «большую четверку» треш-метала вместе с Metallica, Slayer и Anthrax. К настоящему моменту Megadeth выпустили 16 студийных альбомов и стали одними из самых коммерчески успешных треш-метал-коллективов, продав более 50 млн пластинок по всему миру. В 2017-м Megadeth получили «Грэмми» как лучшие исполнители музыки в жанре хеви-метал. В 2019 году Мастейн объявил, что у него рак горла, из‑за чего группа отменила тур на время его лечения.