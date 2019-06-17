У вокалиста Megadeth нашли рак горла

Вокалист трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн заявил, что планы гастролей в этом году претерпят существенные изменения в связи с диагностированным у него раком горла. Об этом говорится в сообщении Мастейна, размещенном в Twitter группы.

"Мне поставили диагноз рака горла. С этим придется считаться и принимать во внимание в дальнейшем, хотя мне и раньше приходилось преодолевать препятствия", - отметил музыкант. По его словам, врачи подготовили ему план лечения, который, по их оценке, имеет "шанс в 90% на успех". "К сожалению, это потребует отмены большинства выступлений, запланированных на этот год. Тур Megacruise 2019 состоится, группа примет в нем участие в той или иной форме", - уточнил вокалист.

I’ve been diagnosed with throat cancer. It’s clearly something to be respected and faced head on - but I’ve faced obstacles before. I’m working closely with my doctors, and we’ve mapped out a treatment plan which they feel has a 90% success rate... https://t.co/8FBQUmloSf pic.twitter.com/CPuu2UFPv1 — Dave Mustaine (@DaveMustaine) 17 июня 2019 г.

Megadeth, которая наряду с группами Metallica, Anthrax и Slayer входит в "большую четверку трэш-метала", была основана Мастейном и бас-гитаристом Дэвидом Эллефсоном в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в 1983 году. Группа, в состав которой сейчас входят также Кико Лоурейро и Дирк Вербурен, записала более пятнадцати альбомов. Номинировалась 12 раз на самую престижную в США музыкальную премию "Грэмми", завоевав эту награду за лучшее исполнение в стиле "метал" (Dystopia) в 2016 году.