Основатели Megadeth снова рассорились из-за онлайн-видео

В заявлении, опубликованном на всех своих каналах в социальных сетях, Megadeth объявили, что Эллефсон больше не участвует в группе, также предполагая, что отношения между фронтменом Дэйвом Мастейном и Эллефсоном уже были натянутыми.



Megadeth

Полный текст заявления гласит:

«Мы сообщаем нашим фанатам, что Дэвид Эллефсон больше не играет с Megadeth и что мы официально расстаемся с ним. Мы не относимся к этому решению легкомысленно. Хотя мы не знаем всех подробностей того, что произошло, с и без того натянутыми отношениями, того, что уже было раскрыто сейчас, достаточно, чтобы сделать совместную работу невозможной в будущем. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими фанатами на гастролях этим летом, и нам не терпится поделиться нашей новой музыкой со всем миром. Это почти готово. Дэйв Мастейн, Megadeth, 24 мая 2021 г. ″

Просочившееся в сеть видео Эллефсона и молодой женщины, участвующих в онлайн-встрече, появилось в начале этого месяца, демонстрируя легенду трэша в компромиссных сексуальных ситуациях. 56-летний мужчина, который состоит в браке 27 лет, признал свою связь с этой женщиной, но настаивал на том, что она не была несовершеннолетней, как предполагали некоторые, и что отношения были добровольными.

«Хотя это, конечно, неловко, я хочу затронуть это как можно более открыто и честно, - написал Эллефсон. - Хотя это не то, чем я горжусь, это были личные, взрослые взаимодействия, которые были вырваны из контекста и манипулированы, чтобы нанести максимальный ущерб моей репутации, моей карьере и семье».

Басист также поделился свидетельством самой женщины, которая показала, что достигла совершеннолетия, написав: «Да, эти видеозвонки действительно происходили, но я была тем, кто их инициировал, и никогда не была несовершеннолетней, я всегда была взрослой по согласию. До этого никогда не происходило ничего неуместного».



Megadeth

После своего ухода из Metallica Мастейн нанял Эллефсона, когда тот сформировал Megadeth в 1983 году. Эллефсон оставался с Megadeth до распада группы в 2002 году, но когда они реорганизовались в 2004 году, он не вернулся в группу, вместо этого подал в суд на Мастейна за 18,5 миллионов долларов сверх лицензионных платежей за товары и публикации. Два основателя Megadeth в конце концов наладили отношения, и Эллефсона приветствовали еще в 2010 году, когда он записывал свои последние три альбома и работал над своим предстоящим 16-м студийным LP.

Megadeth недавно объявили новые даты 2021 года для совместного турне по Северной Америке с Lamb of God. Как сказал Мастейн в заявлении, работа над продолжением альбома Dystopia, получившего Грэмми в 2016 году, близится к завершению.