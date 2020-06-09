Megadeth начал запись нового альбома

Группа изначально хотела завершить процесс записи еще до наступления лета, который должен был быть посвящен активным гастролям. Но пандемия нарушила и график работы в студии, и повлекла за собой перенос концертов на 2021 год.
Басист группы Дэвид Эллефсон подтвердил информацию в интервью изданию The Metal Circus:
«Запись происходит в несколько этапов. Сначала основа треков — для нас это бас и барабаны. Затем ритм-гитары, потом уже наступает очередь вокала и соло, и после разного рода дополнительные слои и инструменталы. Первое, что мы хотели сделать, бас и барабаны. Я и Дирк (Вербурен, барабанщик группы) занимались этим всю прошлую неделю. В общем, процесс запущен. Я думаю, что это отличные новости. Мы начали работать над ним с конца 2017 года. … Корабль наконец отправился в плавание — это великолепно».
Новый альбом станет шестнадцатой полноформатной работой ветеранов тяжелого метала. Последний диск группы «Dystopia» вышел в январе 2016 года.
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