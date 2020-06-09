Megadeth начал запись нового альбома

Об этом агентству Ассошиэйтед Пресс сообщил представитель семьи музыканта.

В субботу вечером 51-летний Менца выступал со своей группой OHM в одном из клубов Лос-Анджелеса. Исполнив три песни, музыкант упал и скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть.





Менца известен прежде всего своим сотрудничеством с Megadeth с 1989 по 1998 год. Менца возвращался к работе с группой и позднее, но параллельно занимался другими проектами, в том числе джазовыми.

