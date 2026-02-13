Основатель Dschinghis Khan и автор Moskau ушел из жизни

Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей певца.

«Хан Dschinghis Khan постучал в жемчужные врата и вошел. Но он живет в своей музыке», — написало руководство артиста.



Вольфганг Хайхель

«Хайхель, помимо своей творческой карьеры, был преданным филантропом и высокоуважаемым культурным послом», — говорится в публикации в его соцсетях.

Как отмечает издание, певец скончался еще 20 января. Представители артиста не уточнили причину смерти. При этом сообщается, что он умер "совершенно неожиданно".

Хайхель входил в оригинальный состав участников группы Dschinghis Khan. В 1979 году музыкальный коллектив завоевал четвертое место на конкурсе "Евровидение", исполнив одноименную песню. Другой известной композицией группы стала Moskau, которую Dschinghis Khan позже исполнили на английском языке.

Группа должна была в 1980 году исполнить песню «Moskau» в СССР во время летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, однако в связи с бойкотом Олимпиады многими западными странами, в том числе и ФРГ, выступить в СССР группе не удалось.

В конце 1985 года Хайхель покинул группу — вероятно, отчасти из-за развода с женой Генриеттой, которая также была солисткой Dschinghis Khan. В следующем году он снова принял участие в отборочном туре «Евровидения» с недолго просуществовавшей группой That's Life, исполнив композицию Ральфа Сигела «That's Life».Затем Хайхель переехал в США, начал учёбу, а после возвращения в Европу гастролировал в основном по России и Монголии с различными группами, исполнявшими известные песни Dschinghis Khan.

По словам его семьи, в последние годы Вольфганг испытывал различные проблемы со здоровьем, но был на пути к выздоровлению. Его смерть была внезапной и неожиданной.