Rush выступили впервые за 11 лет

Это выступление также стало первым для группы, включенной в Зал славы рок-н-ролла, после смерти барабанщика Нила Пирта в 2020 году, и послужило дебютом их нового гастрольного состава, в который вошли классические участники Гедди Ли и Алекс Лайфсон, а также барабанщица Аника Ниллес и клавишник Лорен Голд.



Rush

«Finding My Way» — первая песня на дебютном одноименном альбоме Rush 1974 года. Группа не исполняла эту композицию полностью на концертах с 1976 года.

Последнее выступление Rush состоялось 1 августа 2015 года, когда они завершили свой тур «R40 Live Tour», посвященный 40-летию присоединения Пирта к группе. К сожалению, Пирт скончался 7 января 2020 года после продолжительной борьбы с раком мозга.

Ли и Лайфсон исполнили «Closer to the Heart» на концерте, посвященном 25-летию «Южного парка», в августе 2022 года. Они также сыграли несколько классических композиций Rush, включая «2112 Part I: Overture», «YYZ» и «Working Man», с барабанщиками Дэйвом Гролом, Чадом Смитом и Дэнни Кэри соответственно, на концерте памяти Тейлора Хокинса в сентябре 2022 года. Однако на обоих концертах они не были заявлены как группа Rush.

Легенды прогрессивного рока шокировали поклонников, объявив в октябре прошлого года о воссоединительном туре и представив Ниллеса в качестве своего нового барабанщика.

Группа Rush начнет свой масштабный североамериканский тур 2026 года с четырехдневного концерта в Лос-Анджелесе, который стартует 7 июня. Тур продлится до 17 декабря, когда состоится концерт в Ванкувере.

«Вы действительно не можете спрашивать нас, какую песню играть, — сказал Гедди Ли журналистам после концерта, комментируя выбор песни группой. - Если бы нам пришлось выбрать одну песню, это было бы практически невозможно. У нас их так много. Поэтому мы просто спросили менеджмент, и они сказали: первая песня — первый альбом».

Алекс Лайфсон добавил в своем неповторимом стиле: «Кроме того, это единственная песня, которую мы умеем играть».