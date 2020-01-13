Великий барабанщик Нил Пирт из Rush скончался

Причиной смерти стал рак мозга, диагностированный три с половиной года назад. Артисту было 67 лет.



Нил Пирт

Нил Пирт наиболее известен как барабанщик и ведущий автор текстов песен прог-рок-группы Rush. Он выступал в коллективе с 1974 по 2015 год. Его прозвали одним из величайших барабанщиков в истории рок-музыки. Журнал Rolling Stone поставил Пирта на четвертое место в рейтинге лучших барабанщиков всех времен. Вместе с Пиртом Rush выпустила 19 студийных альбомов, разошедшихся по всему миру тиражом более 40 миллионов копий.

В 2012 году Пирт занял 26-е место в списке самых богатых барабанщиков в мире. Его состояние оценили в 22 миллиона долларов.

«Мы просим друзей, фанатов и медиа с пониманием и уважением отнестись к необходимости семьи Нила остаться в уединении и покое в это тяжелое время. Если же вы хотите выразить свои соболезнования, то можете пожертвовать деньги от имени Нила Пирта в любой фонд изучения рака или на благотворительность», — написали в соцсетях другие участники группы Rush.

В конце 90-х Нил Пирт в течение года потерял дочь и жену. Чтобы примириться с этим, он отправился в путешествие на мотоцикле через Северную и Центральную Америку и проехал 88 тыс. километров, после чего в 2002 году написал книгу и вернулся в группу.

Нил Пирт присоединился к Rush 45 лет назад, в 1974 году, после выхода первого альбома группы (он так и назывался «Rush»). С тех пор пластинки коллектива стали одними из самых продаваемых в истории музыки — Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) ставит его на один уровень с The Beatles и The Rolling Stones. Только в США Rush продали более 25 млн пластинок.

В свою очередь, соболезнования в связи со смертью легендарного барабанщика выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, назвав Пирта легендой и подчеркнув, что его «влияние и наследие навсегда останутся в сердцах любителей музыки».