Барабаны группы Rush проданы за 500 тысяч долларов

Изначально Пирт купил барабаны Slingerland в Торонто в августе 1974 года, всего через несколько недель после присоединения к Rush. Он играл на этой установке на своих первых трех альбомах с группой - «Fly by Night», «Caress of Steel» 1975 года и «2112» 1976 года, а также во время различных живых выступлений. Например, можно услышать, как Пирт стучит на установке в концертном альбоме Rush 1976 года «All the World's a Stage», записанном во время трехдневного пребывания группы в Massey Hall в Торонто.



«All the World's a Stage»

Ударная установка была изъята вскоре после выхода «All the World's a Stage», и в конечном итоге была включена в розыгрыш приза от журнала Modern Drummer. Установка сменила несколько рук перед тем, как оказаться на аукционе Bonhams, где была выставлен на продажу в начале этого месяца.



Состояние установки отличное

Ожидалось, что за установку выручат от 100 000 до 150 000 долларов, но в конечном итоге она был продан почти в пять раз больше, за 500 312 долларов. Личность покупателя неизвестна.