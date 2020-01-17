Смерть основателя Rush подняла стримы его песен на 776%

Известие о смерти Пирта впервые появилось 10 января, хотя основатель Rush умер 7 января.

10-13 января объем аудио- и видео-стримов в каталоге песен Rush по требованию увеличился до 24,54 млн. - на 776,4% по сравнению с предыдущими четырьмя днями (2,8 млн. 6-9 января).

Самыми популярными мелодиями в период с 10 по 13 января был хит "Tom Sawyer" 1981 года с 2,82 миллионами стримов (рост на 305% по сравнению с 698 000 стримов, зарегистрированных в нем 6-9 января).



Нил Пирт

С точки зрения продаж, каталог песен Rush вырос на 2,304% до 19 000 (с 1 000), а продажи альбомов группы выросли на 1 820% до 6 000 (по сравнению с незначительным показателем).

Ожидается, что песни и альбомы Rush повлияют на чарты Billboard на следующей неделе (от 25 января), включая вероятное повторное появление в чарте Billboard 200 лучшего сборника группы The Spirit of Radio: Greatest Hits 1974 - 1987.