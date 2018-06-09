RUSH открывает набор артистов на сезон 2018/2019

Один из экспертов проекта Илья Лагутенко: "За год существования инициатива RUSH организовала первые шоукейсы русской музыки на двух ключевых смотрах новых талантов - британском шоукейс-фестивале The Great Escape и немецком Reeperbahn. О наших артистах инициативы написали The Guardian, Billboard, Clash и другие зарубежные медиа, о них узнали тысячи европейских профессионалов - это принесло артистам ряд предложений от рекорд-лейблов, агентов, площадок, фестивалей, что является отправной точкой построения карьеры в Европе и важной составляющей успеха. На сегодняшний день инициативы RUSH — это уникальная, если не единственная возможность для молодых российских музыкантов быть замеченными в Европе. Продуманная промокампания, направленная на профессионалов музыкальной индустрии, шоукейсы русской музыки на ключевых европейских фестивалях, возможность работы напрямую с европейскими агентами и лейблами, упоминания в европейских СМИ. Это индустриальная инициатива российских независимых музыкальных экспертов, позволяющая представить новую российскую музыкальную сцену европейским слушателям и профессионалам.



Илья Лагутенко

Во многих странах Европы существуют так называемые “экспортные офисы”, занимающиеся продвижением национальной музыки за ее пределами и получающие финансирование от государства. Поскольку в России такой организации не существует, российские профессионалы музыкальной индустрии создали независимую инициативу RUSH, которая выбрала своей миссией возвращение России на музыкальную карту мира.

RUSH — это некоммерческая негосударственная организация, которая, взяв на себя функции музыкального экспортного офиса, объединила музыкальных экспертов для продвижения российских музыкальных талантов за пределами страны и интегрирования их в мировую индустрию.

Раз в год, по результатам внутреннего голосования экспертов, RUSH формирует пул из наиболее перспективных для экспорта российских артистов (до 10 проектов). После чего эксперты инициативы, на протяжение года, занимаются продвижением участников этого пула: организуют шоукейсы русской музыки на ключевых европейских фестивалях, представляют их европейским медиа и профессионалам музыкальной индустрии — агентам, программным директорам фестивалей, A&R рекорд-лейблов и др.

Для отбора в пул артистов RUSH принимаются заявки от музыкальных проектов, лидеры которых являются гражданами России. Проект должен являться активно действующим: исполнять авторскую музыку, иметь записанный материал, представленный на стриминговых сервисах (Apple Music, Spotify и тп), иметь опыт концертных выступлений и их видеозаписи, вести активные страницы в социальных сетях, обладать пресс-пакетом, состоящим из имиджевых фотоматериалов, видео и информации о проекте для прессы. Ограничений по жанру и по возрасту участников нет.

Список музыкальных проектов, прошедших отбор, будет анонсирован в июле 2018 года. Новый пул RUSH 2/2018-2019 будет представлен европейским профессионалам в сентябре на одном из ведущих европейских шоукейс-фестивалей Reeperbahn, проходящем в Гамбурге.

Для участия в отборе необходимо заполнить онлайн-анкету. Заявки принимаются до 23.59 17-го июня 2018-го на странице https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnZpRKp__vTJQ2xWWm_N2GQf-vZnexiRzEYSYe8NBw7rnUpQ/viewform.