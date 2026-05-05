Максим Фадеев получил свидетельство о звании спустя полтора года

Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил, что спустя три года получил награду от президента РФ Владимира Путина, отметив, что торжественную церемонию награждения он не мог посетить из-за своей болезни - агорафобии.

В конце 2022 года Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

«Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна - моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог», - написал он в своем Telegram-канале.

Агорафобия — это тревожное расстройство, характеризующееся интенсивным страхом перед местами или ситуациями, откуда трудно сбежать или получить помощь в панике(толпа, открытые пространства, транспорт). Симптомы включают панические атаки, страх потери контроля и бегство людей из мест. Причины часто возникают с предшествующими паническими расстройствами, психотравмами или наследственностью

Максим Фадеев - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
Фадеев поблагодарил администрацию президента РФ за то, что ему пошли навстречу и передали награду без публичного вручения.

«Очень благодарен им за понимание!»

