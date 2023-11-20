Максим Фадеев запускает конкурс «Евроазия»

По словам Фадеева, у него уже есть договоренность и создании международного фестиваля-конкурса в Узбекистане.

«Его хозяйками станут три страны — Россия , Узбекистан и Турция. Россию будет представлять Ваш покорный слуга, Узбекистан — Юлдуз Усманова, а Турцию — самый, наверное, популярный на сегодняшний день там представитель творческой профессии. Уверен, его имя станет шоком для всех», — заинтриговал подписчиков своего телеграм-канала Фадеев.



Максим Фадеев

По словам продюсера, концепция фестиваля была продумана давно.

«Визуально "Евроазия" задумана как Международная музыкальная "Олимпиада". Проводить фестиваль мы будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работать по организации приема заявок от стран-участниц», — пояснил продюсер.

Он уточнил, что заявок много и конкурс вызвал интерес даже у тех стран, которые "в отношении России демонстрируют недружественную политику".

Фадеев рассказал, что идеи создания подобного конкурса витают в воздухе, но не всегда их реализация бывает успешной.

«Конечно, России нужен свой фестиваль, но, крайне важно: кто будет его вдохновителем, кто будет лицами, представляющими эту площадку? Репутация сегодня — на вес золота! […] Звучат разговоры не о содержании, не о концепции или идеологии этого мероприятия, а о миллионе долларов, как о награде за первое место. Живем, вроде, в России, а награждаем долларами!» — посетовал композитор.

Поводом для реакции Фадеева послужило заявление Минкульта России о создании музыкального конкурса "Интервидение", который должен заменить "Евровидение". После этого продюсер Иосиф Пригожин пообещал организовать новый конкурс всего за месяц. По мнению Пригожина, для конкурса нужен большой призовой фонд, который привлечет участников со всего мира. Продюсер считает, что победителю нужно вручить миллион долларов.

В феврале прошлого года EBU отстранил Россию от участия в конкурсе Евровидение.