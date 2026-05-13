Максим Фадеев объяснил, чего он ждет от Линды

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей - Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле. Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь - законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд».



Линда

Этот комментарий вышел на фоне вчерашнего длительного допроса Линды в полиции. Сообщается, что артистка провела в стенах ведомства более 10 часов — из полицейского участка она вышла ночью. У Линды изъяли телефон в качестве вещдока и отпустили домой, выписав обязательство о явке.

Певица проходит по делу в качестве свидетеля. Ее директора же Михаила Кувшинова задержали: его, как подозреваемого, ждет суд и арест. Напомним, дело связано с подделкой бумаг и переписывании прав на треки, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.

При этом в 2021 году через соцсети Максим Фадеев публично предложил Линде сделать еще один совместный альбом в духе «Вороны», но она отказалась.

На данный момент певица исключила из программы большинство его композиций, оставив лишь три - «Сделай так», «Мало огня» и «Никогда».

«Если ты создаешь, где твое благородство? Ты вырастил столько всего, посадил эти зерна, так радуйся! Нельзя же только потреблять, надо же уметь что-то оставлять. Что ты оставишь после себя? Ты же не вечный», - обратилась недавно по этому поводу Линда к бывшему продюсеру.

При этом информация о подделке перехода авторских прав от Фадеева к менеджменту Линды появилась впервые, и требует проверки правоохранительных органов.