Суд не стал взыскивать с Киркорова долг по кредиту

«Определением суда прекращено производство по гражданскому делу по иску АО «Социум трейд» к Киркорову о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору», — уточнили в суде.



Филипп Киркоров

Основанием для прекращения рассмотрения дела в суде стал отказ кредитной организации от исковых требований к певцу, упомянули в пресс-службе.

Ранее компания обращалась в суд, указывая, что Филипп Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке, но не выплатил его. С согласия должника банк уступил право требования кредитной организации. В последующем АО «Социум трейд» просило взыскать сумму задолженности, отмечали в суде.

Сторона Киркорова поясняла, что артист уже «отработал» этот кредит выступлениями на корпоративе банка.