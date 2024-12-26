Филипп Киркоров: Я принял роды, девочку назвали Филиппиной

Интересное событие произошло 35-40 лет назад, когда поп-король ехал из Уфы в близлежащий город на маршрутке.



Филипп Киркоров

По словам Киркорова, рожденную девочку назвали в его честь.

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«Ее назвали Филиппина Владимировна», – раскрыл певец.

Как признался Киркоров, он не знает о судьбе ребенка, которому помог появиться на свет. Сейчас, как отметил Филипп, той девочке уже около 40 лет. Певец напомнил, что в молодости обучался профессии акушера-гинеколога.

«Пока еще артист, хотя я и продюсер, и хореограф, и балетмейстер, и режиссер, и стоматолог, косметолог, хирург, акушер-гинеколог. Я заканчивал как акушер-гинеколог. Могу принимать роды», – рассказал Киркоров.