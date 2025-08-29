Филипп Киркоров выпустил «Одинокая нежная» из 90-х

Песню написал Сергей Лебедев, так указано в Яндекс-музыке. Однако ранее Филипп говорил, что произведение создал поэтический дуэт Кима Брейтбурга и Сергея Сашина еще в начале 1990-х.

Однако артист постоянно переносил релиз из-за других проектов. Каждый раз, когда Киркоров готовился выпустить песню, появлялись новые хиты, которые казались ему более актуальными.

Сначала вышла «Единственная», потом «Дива», затем в 2001 году — «Я за тебя умру». После этого наступил новый период творчества артиста, и такая романтичная композиция не подходила под настроение певца. А в 2010-х пришло время «молодежных» треков поп-короля — «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный», «Ибица» и другие.

«Я уже забыл про эту песню, если честно», — признался Киркоров. Выпустить трек артисту помогли близкие, которые напомнили о забытой композиции в архивах. Решение дать песне вторую жизнь пришло удачно. Композиция быстро набрала популярность в социальных сетях — пользователи начали записывать видео под новый хит.



Филипп Киркоров

Первое публичное исполнение песни «Одинокая нежная» прошло на фестивале «Новая волна 2025» в Казани.

Успех воодушевил артиста на поиск других забытых композиций. Киркоров намекнул, что в его творческом архиве хранится еще немало неизданного материала, который он приберег для особых случаев.