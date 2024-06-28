Любовь Успенская подала свой иск к Филиппу Киркорову

«В Таганский районный суд города Москвы поступил иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда», - сообщили в Мосгорсуде.



Любовь Успенская

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



В иске указано, что порочащими являются сведения, распространенные ответчиком в интервью под заголовком "Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе". Иск принят к производству, заседание по нему пока не назначено.

Ранее Замоскворецкий суд приступил к слушаниям по иску Киркорова к Успенской. Он был подан из-за интервью, в котором Успенская назвала Киркорова "женоненавистником" и обвинила в порочащем поведении. Киркоров требует взыскать за эти слова компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.