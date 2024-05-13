Любовь Успенская спросила Киркорова, не проживает ли он на Марсе

«Сегодня выяснилось, что Филипп не забрал свой иск ко мне на 10 млн рублей за то, что я назвала его женоненавистником. Удивлена. Была уверена, что после всех этих "голых вечеринок" он как-то должен был если не сам измениться, то изменить свое поведение. Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я дам - только скажи. В той обстановке, когда наша страна борется в СВО, когда средняя зарплата в России 75 т. рублей, когда за смертельный исход суды выплачивают меньшую сумму, чем просит Киркоров за два слова, хочется спросить: "Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе?" Откуда такие суммы? Как ты пострадал? Почитай, что о тебе пишут в СМИ, какие петиции создают граждане страны! Если ты народный артист, то хоть немного спустись к народу и жизни страны», - написала Успенская в социальных сетях.



Филипп Киркоров и Любовь Успенская

13 мая Замоскворецкий суд Москвы начал по существу рассматривать иск Киркорова к Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации на 10 миллионов рублей. Поводом стало ее интервью блогеру Алене Жигаловой, в котором артиста назвали "женоненавистником". Представитель Успенской сообщила, что они не признают заявленные исковые требования, считают их "незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению".

«Моя доверительница утверждает, что никаких порочащих сведений в этом интервью она не сообщила», - сказала адвокат Елена Сенина.

Сенина просила суд отложить рассмотрение иска по причине того, что они не знали о судебном заседании и у ответчика нет искового заявления. Тем не менее, судья дала возможность сторонам высказать свою позицию.

Представители Киркорова сообщили, что у них имеется экспертиза, которая подтверждает в словах Успенской признаки порочащей информации.

Сенина заверила, что к следующему заседанию сторона ответчика предоставит все необходимые доказательства, которые опровергнут доводы представителей Киркорова.

Судья просила участников процесса обеспечить техническую составляющую, чтобы прослушать данное интервью. Следующее заседание пройдет 6 июня в 11.00 мск.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что в иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, "которыми она пыталась опорочить честь и достоинство" Киркорова, взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также еще около 2 миллионов на расходы. При этом сегодня в суде стало известно, что речь на данный момент идет о 10 миллионах, о "расходной части" в инстанцию пока не заявляли.

В иске также фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещено интервью. С них денежную компенсацию истцы не требуют.