Любовь Успенскую обвинили в краже песни «По полюшку»

В интервью «Экспресс-газете» Лапина рассказала, что изначально написанная ей композиция предназначалась Ирине Аллегровой, однако Успенская упросила дать согласие на передачу прав на песню именно ей. Изначально Лапина не хотела этого делать, так как слышала о финансовых проблемах между Успенской и другими авторами, включая Илью Резника, но поддалась на уговоры.



Любовь Успенская

После этого, по утверждениям Лапиной, она за все время получила лишь несколько тысяч рублей за эфиры на радио и просмотры песни в Интернете, однако за исполнение Успенской этой композиции на многочисленных концертах ей не досталось ничего. Про словам Лапиной, песню указывали в отчетах под другим названием, поэтому все данные об исполнении проходили мимо РАО.





По словам Лапиной, помимо всего прочего, впоследствии выяснилось, что в договоре о передаче прав на песню Успенская указала данные своего просроченного американского паспорта, чтобы уйти от налогов.

Далее у Лапиной начались проблемы со здоровьем, и она не стала выяснять отношения с Успенской до конца.