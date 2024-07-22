Суд обязал Любовь Успенскую выплатить 280 т.р. Филиппу Киркорову

«Признать порочащими честь и достоинство Киркорова сведения. <…> Обязать Успенскую опровергнуть сведения в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу», — огласила решение судья.



Филипп Киркоров и Любовь Успенская

Суд постановил взыскать с Успенской в пользу Киркорова 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, 85 тысяч расходов на оплату услуг представителя, 120 тысяч — на нотариальное обеспечение доказательств и шесть тысяч рублей госпошлины и почтовых расходов.

Также суд обязал платформы "Дзен" и "ВКонтакте" в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу удалить видеоматериалы.

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Поводом для иска стало интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником".

Певец потребовал опровергнуть все порочащие его честь и достоинство слова, а также выплатить десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Позже он сообщил о намерении снизить исковые требования вдвое, так как Жигалова извинилась и вышла из числа ответчиков.

В свою очередь, Успенская сама подала иск к Киркорову на десять миллионов рублей из-за того, что тот в интервью телеканалу Муз-ТВ назвал певицу "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". Таганский райсуд начнет его рассмотрение в августе.