Филипп Киркоров и Марго: Этот трек – наша совместная маленькая планета!

Филипп Киркоров и его протеже Марго впервые исполнили совместный трек «Лови огни» в прямом эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Премьера песни стала центральным событием вечернего выпуска, превратив студию радиостанции в настоящий музыкальный театр с атмосферой праздника. С первых минут эфира стало ясно – гости приехали не просто пообщаться. Филипп Киркоров, едва войдя в студию, запел:

«Здесь так красиво! Эта фиолетовая вата как облака! Магия цветов, лед в наших бокалах – пусть сегодня будут бокалы!»



Филипп Киркоров

Тон был задан — торжественный, яркий, почти сказочный. Ведущие шоу Брагин, Гордеева и Захар сразу назвали именитого гостя, как и положено, – королем, отметив, что представлять его легко: достаточно использовать это знакомое всем слово, и ты не ошибешься. А вот Марго пришлось самой определить свой статус.

«Марго – это звезда номер один!» – смело заявила она.

Певица тут же добавила, что сам Киркоров, конечно, вне конкуренции. Артист скромно отшутился, заявив, что пришел в студию исключительно для того, чтобы представить свою подопечную, однако весь вечер доказывал обратное – каждый момент эфира был наполнен его харизмой и воспоминаниями.



Марго вновь спела с королем эстрады

Трек «Лови огни», ставший второй совместной работой артистов, написан легендарным греческим композитором Димитрисом Контопулосом, автором хитов Сергея Лазарева для «Евровидения» и знаменитой «Shady Lady» для Ани Лорак. Композиция вошла в альбом Марго «Эго», но певица призналась, что хотела презентовать ее как отдельную историю.

«Это такая отдельная наша маленькая планета», – сказала Марго.

Клип на песню снимался в Таиланде, и, по словам Киркорова, съемочный процесс оказался почти мистическим. Несмотря на прогнозы дождей, всю неделю было идеальное солнце – и только после команды «стоп-мотор» начинались ливни.

«Марго наколдовала погоду!» – пошутил Филипп Бедросович в эфире.

Марго рассказала, что воспринимает Киркорова как учителя, наставника и продюсера. Она называет себя «губкой», впитывающей каждый его жест, каждое решение. Сам Киркоров вспомнил, как два года назад заметил молодую артистку, которая без стеснения назвала себя Мадонной и заявила, что хочет спеть с ним дуэт:

«Не каждый молодой артист со мной заговорит с таким напором. Невозможно было не обратить на нее внимание».

В ходе эфира Киркоров анонсировал свои масштабные концерты – 27 и 28 февраля на Live Arena состоится премьера нового шоу, которое станет началом большого тура по России. Уже идут кастинги, репетируются балеты, создаются декорации. Будет масштабно, как и всегда у него, пообещал артист.