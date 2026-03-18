Тарья Турунен выпустила «At Sea» из нового альбома «Frisson Noir»

Это первый сингл с нового альбома «Frisson Noir», который выйдет 12 июня.

В «At Sea» Тарья воплощает центральную идею пластинки — физическую реакцию, которую музыка способна вызывать. Это история о напряжении между страхом и решимостью перед лицом неизведанного. Идеальное вступление к альбому, который сама певица называет самым тяжёлым в своей карьере.



В записи трека приняли участие Будапештский филармонический оркестр и хор. Симфонические аранжировки, живой оркестр и хор создают кинематографичный ландшафт, в котором разворачивается история о столкновении со страхом и решимости идти в неизведанное.