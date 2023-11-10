Тарья Турунен спела рождественские хиты в «Dark Christmas»

В нём экс-вокалистка Nightwish объединилась с немецким продюсером Торстеном Стензелом. До этого он сотрудничал с певицей как соавтор на её первых двух сольных альбомах. В каждом из треков одноименного альбома «Outlanders» задействован в качестве гостя известный гитарист, но музыкально звучание проекта далеко от рока и метала.

