Тарья Турунен спела рождественские хиты в «Dark Christmas»

Известные рождественские мелодии, включая «Last Christmas» Wham!, «All I Want For Christmas Is You» Мэрайи Кэри и «Wonderful Christmastime» Пола Маккартни, здесь переосмыслены в готических аранжировках. Заглавный трек — новая авторская песня Тарьи.

В этом году Тарья приближает праздничный сезон раньше, выпуская «Dark Christmas», долгожданное продолжение ее альбома 2017 года «From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)». Используя звучание большого оркестра и игривость детского хора, финская артистка снова идеально сочетает свой классический голос с более мрачными готическими влияниями для создания мастерского кинематографического жуткого саундтрека из всемирно известных рождественских мелодий.



«Dark Christmas» — второй рождественский альбом экс-вокалистки Nightwish. В 2017 году она выпускала пластинку «From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)».

До выхода альбома вышли три клипа «Frosty the Snowman», «Jingle Bells» и «Rudolph The Red-Nosed Reindeer». Планируется выход видео на каждую из песен с альбома, которые соберутся в целый полнометражный фильм.