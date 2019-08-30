Tarja Turunen показала новый альбом перед туром по России

В пластинку «In the Raw» вошло 10 композиций. Intermedia напомнило: при создании лонгплея актриса вдохновлялась поговоркой «Не все то золото, что блестит».

— Не все золото обязательно блестит, — говорила Тарья. — Когда мы думаем об этом благородном металле, то представляем что-то совершенное, утонченное, роскошь. Но ведь в своем естественном состоянии это грубый природный материал.

В альбом вошло несколько дуэтов: с Björn “Speed” Strid (группа Soilwork), Cristina Scabbia и Tommy Karevik.

После выхода альбома Турунен отправится в тур в его поддержку. В рамках гастролей артистка заедет и в Россию — она выступит 12 сентября на сцене петербургского А2 Green Concert и 13 сентября в московском «Главклуб Green Concert», а также споет в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Перми, Уфе, Екатеринбурге и Тюмени.



Tarja Turunen