Kanara воспела уверенных в себе «Провинциалок»

«Провинциалки» — это пампинг-хаус с плотным басом и драйвовым ритмом, выпущенный лейблом VK Records.

Трек о характере, самоуважении и тонком чувстве стиля. В центре — девушки, для которых воспитание и уверенность становятся формой силы. Текст сочетает в себе иронию, наблюдательность и игру с социальными ролями: здесь звучат реплики о правилах поведения, культурных кодах и внутреннем достоинстве. Это история о тех, кто умеет оставаться собой — где бы ни оказался.

«Девочкам не нужен повод, чтоб послать тебя. Мои девочки не крутят тупо воздух у виска. Девчонки из провинции - стоечка борца», - поет Kanara.



Kanara

Kanara - молодая исполнительница из Сургута, которая уже выделяется своим выразительным, породистым тембром голоса.

У артиста отмечен значительный рост аудитории: после выхода крайнего трека «Черная приора» количество подписчиков в запрещённой в России социальной сети Instagram увеличилось более чем на 15 тысяч человек, а звук остается в трендах уже продолжительное время.