Стас Михайлов признался в использовании ИИ для песни «Летай»

Встретили народного артиста ведущие Денис Курочкин и Иван Броневой и сразу признались, что с самого утра уже не раз крутили новинку у себя в студии.

В эфире «Авторадио» Стас Михайлов рассказал, что «Летай» он написал полностью сам и что такой авторский подход для него теперь редкость, хотя раньше песни рождались гораздо легче. По его словам, в недавнем творческом подъеме он сочинил сразу четыре композиции, а «Летай» с ее позитивным настроением стала первой, которую услышала страна. Стас подчеркнул, что мечтает уже 8 Марта вывести песню в разряд тех, что зал поет вместе с ним.

«Надеюсь, она тронет души моих любимых людей. Я хочу, чтобы музыка касалась сердца, и к 8 Марта зал будет петь ее хором», — поделился Стас.

Отдельной темой стал неожиданный творческий эксперимент: Михайлов признался, что над аранжировкой «Летай» трудились сразу пять аранжировщиков, но результат его не устраивал. В итоге он предложил подключить к поиску идеального грува искусственный интеллект, который выдал десятки вариантов ритма и подсказал нестандартный ход. Но финальную версию все равно доводила до ума команда музыкантов. Артист отметил, что ИИ никогда не заменит автора, но здорово экономит время и подкидывает новые идеи.

«Мы подали свою мысль ИИ, чтобы он подумал, как песня будет красиво двигаться по ритму. Он дал интересный алгоритм и сократил время поиска, предложив 20–30 вариантов», — объяснил артист свой эксперимент.



Стас Михайлов

Стас Михайлов признался ведущим, что под Новый год у него, как и у большинства артистов, плотный рабочий график, а уже с 3 числа стартует большой тур. При этом главным подарком он назвал редкую возможность встретить праздник дома, в кругу семьи, напомнив, что с годами именно время с близкими становится самым драгоценным.

«Возможность общаться с родными — самое драгоценное. Мы всю жизнь сохраняем эти ощущения из детства: ёлка, дом, уют. Если получится устроить семейный вечер — это будет лучшим праздником для меня», — сказал артист.

После премьеры «Летай» в студии устроили шутливый баттл комплиментов для дозвонившейся слушательницы Ирины. Михайлов обошел Ивана Броневого с помощью своего фирменного романтичного обаяния и пригласил поклонницу на свой концерт 8 Марта.