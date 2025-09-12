Стас Михайлов и Михаил Задорин попросили: «Обнимайте сердцем»

Этот релиз – не просто песня, а глубокий посыл о том, как важно сохранять искренность и тепло человеческих чувств. В мире, где слова зачастую теряют свой вес, особенно ценно совершать поступки от чистого сердца.

«Этот трек рассказывает о настоящих чувствах и важности быть искренним. Мы с Михаилом хотели передать эту атмосферу дружбы и человеческой теплоты, которая так важна в наше время. Надеюсь, что слушатели почувствуют это и смогут найти отклик в своем сердце», — отметил Стас Михайлов.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Стас Михайлов

«Эта песня — о том, что настоящие чувства и дружба остаются с нами, несмотря на время и обстоятельства. Для меня важно, чтобы музыка напоминала о простых, но таких ценных человеческих вещах», — добавил Михаил Задорин.

Вместе с треком выпущен клип режиссера Артема Степанова, в котором раскрывается история о мужской дружбе, любви и искренности. Как и песня, он подчеркивает значимость настоящих чувств и глубоких отношений. Это та история, которую точно захочется досмотреть до конца.