Стас Михайлов рассказал про «Шестое чувство»

В альбом вошло 11 треков. «Все песни альбома являются частью одной большой темы любви, такой близкой и знакомой всем. Великая сила любви врывается в жизнь поэтов, композиторов и музыкантов вызывая целый спектр эмоций и ощущений. Новые песни из альбома «Я тебя люблю», «Шестое чувство», «Я буду очень тебя беречь», «Ты моя девчонка», «Не отпускай» — конечно же о любви! Любви разной — счастливой, вдохновляющей и где-то даже грустной», - говорится в описании альбома.

«Песни в альбоме не похожи друг на друга, но спеты артистом в свойственной ему манере. Певец всегда идет в ногу со временем, делая при этом то, что подсказывает ему сердце».

Песня «Доченька» посвящена дочерям самого Стаса Михайлова. В релиз вошли также дуэты с певицами Жасмин («Любовь-призрак») и Славой («Свадьба» («Без подписей»)).

«Мы много работали, чтобы порадовать вас результатом и, надеюсь, нам это удалось. «Шестое чувство» - это про любовь, нежность, заботу, страсть... Каждый сможет найти что-то своё!», - говорит Стас Михайлов.