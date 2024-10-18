Стартовало голосование на премии «Виктория»

Это одно из самых ярких событий осени, которое ежегодно собирает академиков премии, членов жюри, продюсеров, звёзд российской эстрады, ярких представителей светской жизни, инфлюенсеров, блогеров, СМИ.



Люся Чеботина и Егор Крид

Гала-ужин дал официальный старт голосованию за будущих лауреатов премии, ярко проявивших себя в 2023-2024 гг. Жюри предстоит оценить более 700 работ, представленных в 13 номинациях. В рамках вечера прошла традиционная жеребьёвка, в ходе которой были определены семь членов счётной комиссии, ответственных за контроль голосов и подведение итогов.

Ведущей гала-ужина стала популярная российская телеведущая, журналист Яна Чурикова. Особую атмосферу вечера создавало музыкальное сопровождение джазового ансамбля Льва Кушнира.



Ведущая Яна Чурикова и Юрий Костин

Торжественный вечер открыл учредитель премии, президент Фонда отечественной музыки, медиа-менеджер Юрий Костин:

«Эта премия даёт надежду на то, что музыкальная индустрия в России может быть непредвзятой. Мы задумывали премию не просто как модное событие, а как площадку популяризации самых талантливых артистов. Победить и даже просто быть номинированным на премию «Виктория» – это значит получить высокую оценку нескольких сотен уважаемых членов жюри. Это настоящее соревнование. И нам удалось сохранить этот дух на протяжении всех лет проведения премии. Мы видим, что зрителям нравится бывать в LIVE Арене благодаря ярким и профессиональным шоу. А наша премия – это не просто выступление талантливых артистов, это настоящее шоу суперзвёзд».

С приветственным словом выступил учредитель премии Михаил Гуцериев, поэт, композитор, продюсер, предприниматель:

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«Я не люблю слово «шоу-бизнес» и предпочитаю называть его «эстрадной индустрией». Считаю, что она не должна отставать от западного мира, который сегодня задаёт тон в мировой поп-музыке. То, что мы создаём, – это народная музыка, музыка для народа. И премия «Виктория» тоже для народа. Она демонстрирует, что наша российская музыкальная индустрия открытая, искренняя и честная. Голосование основано на талантах, а не на громких фамилиях, национальностях или социальном происхождении артистов. Таким образом, премия создаёт новый мировой тренд и способствует развитию нашей великой культуры. Я очень рад, что церемония проходит в этом прекрасном зале LIVE Арена. Открою маленький секрет. Мы строим ещё два концертных зала: один на 5000 мест в Новой Москве и летний открытый зал с парковкой, который сможет вместить 15000 зрителей для проведения фестивалей. Это существенно расширит наши возможности в продвижении музыкальной культуры страны, поможет раскрыть новые яркие таланты».

Игорь Крутой, народный артист России, композитор, продюсер, учредитель премии:

«Мне очень хочется, чтобы это была народная, честная премия, чтобы благодаря ей наш эстрадный жанр развивался, чтобы появлялось больше новых песен, больше новых имен. Желаю нашей премии высокого уровня песен и больших исполнителей. Я хорошо помню проведение фестиваля «Песня-87», где выступали такие исполнители, как Маша Распутина, Александр Серов, Игорь Тальков, Ирина Аллегрова, группа «Электроклуб», Михаил Муромов и Крис Кельми. Это событие дало мощный импульс для моего творчества и показало, как много талантливых артистов существует в нашей стране».

Среди звёзд, посетивших гала-ужин, были: Филипп Киркоров и MARGO, Юрий Антонов, Михаил Шуфутинский с супругой Светланой, Егор Крид, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Люся Чеботина, Яна Рудковская, Город 312, Аскар Абдразаков, Юля Паршута, Жасмин, Саша Попова, Наталья Гордиенко, Согдиана, Таисия Повалий, Александр Шоуа, Алла Крутая, Станислав Ярушин, Диана Гурцкая, звёзды 80-90-х Наташа Королева и Наталия Гулькина, поэты Симон Осиашвили и Владимир Вишневский, певица Севиль, певец Акмаль, режиссёр Алексей Голубев, актёр Станислав Бондаренко, светские дивы и блогеры Светлана Бондарчук и Лаура Джугелия, «Иванушки» Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев, группа «Фабрика», группа «Корни», звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач.



Стас Михайлов

Торжественная церемония и вручение наград пройдут 1 марта 2025 года на сцене LIVE Арена. Шорт-листы финалистов будут объявлены на специальной пресс-конференции после завершения голосования. В соответствии с правилами, окончательные результаты голосования останутся в секрете до самого финала, что подчёркивает полную конфиденциальность процесса и честность премии. За соблюдением регламента будет следить Аудитор премии – компания «Kept», что гарантирует прозрачность и справедливость голосования.

Премия «Виктория» продолжает подтверждать свой статус главной музыкальной награды России, объединяя лучших представителей музыкального искусства в рамках ярких культурных событий.