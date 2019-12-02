Объявлены финалисты премии «Виктория-2019»

В финал-2019 вышли Zivert, Лолита, Макс Барских, дуэт #2Маши, Loboda, «Ленинград», Макс Корж, Little Big, Диана Арбенина, Хибла Герзмава, Кирилл Рихтер, Стас Михайлов и многие другие артисты, чьи песни, клипы и выступления стали настоящим музыкальным событием уходящего года. Кто из них в итоге победит, все – и зрители, и участники, и даже сами организаторы премии – узнают только непосредственно во время торжественной церемонии.

Согласно регламенту премии «Виктория», имена победителей строго засекречены аудиторско-консалтинговой компанией E&Y, контролировавшей ход голосования.

«Наша цель – объединить профессиональное сообщество и совместными усилиями способствовать тому, чтобы совершить качественный прорыв в развитии отечественной музыкальной культуры. А это возможно только благодаря честной конкуренции», – говорит президент Российской национальной музыкальной премии «Виктория», генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.



Полина Гагарина - в числе финалистов

Победители будут названы в 15 категориях, включающих в себя все без исключения музыкальные направления – от поп-музыки до рока, от хип-хопа до классики, а также номинации «Композитор года» и «Поэт года». Гостей Кремлёвского дворца ждёт яркое динамичное шоу в постановке знаменитого режиссёра Андрея Болтенко и музыкальные номера в исполнении группы Би-2, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Димы Билана, Artik&Asti, RSAC, группы RASA, Юлии Михальчик, Димаша Кудайбергенова и Игоря Крутого. Ведущим церемонии станет Андрей Малахов.

Номинанты Российской национальной музыкальной премии «Виктория - 2019»

(указаны в алфавитном порядке)

Лучшая поп-исполнительница



Полина Гагарина - «Меланхолия»

Лолита - «Шампанское»

LOBODA - «Пуля-дура»

MARUV - «Между нами»

Zivert - Life

Лучший поп-исполнитель



Макс Барских - «Неземная»

Николай Басков - «Сердце на сердце»

Дима Билан – «Молния»

Филипп Киркоров - «Лунный гость»

Сергей Лазарев - Scream

Валерий Меладзе - «Чего ты хочешь от меня»

Monatik – «Love It Ритм»

Лучшая поп-группа



«На-На» - «Считаю медленно до ста»

Artik&Asti - «Грустный дэнс»

A’Studio - «Хамелеоны»

IOWA - «Пой»

Little Big - I`m OK

Лучшая рок-группа или рок-исполнитель



«Альянс» - «Космические сны»

Би-2 feat Настя Полева - «Сон про снег»

«Мумий Тролль» - «Лето без интернета»

Наргиз - «Мама»

«Ночные снайперы» - «Секунду назад»

Инструменталист года в классической музыке



Иван Бессонов - Роберт Шуман, первая пьеса фортепианного цикла «Карнавал» - «Преамбула»

Виктор Зинчук - Фантазия на тему Вальса № 2 Д. Д. Шостаковича

Николай Луганский - Прелюдия Рахманинова фа-диез минор (op.23 #1)

Денис Мацуев - Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»

Кирилл Рихтер - Концерт-ретроспектива Кирилла Рихтера с оркестром

Даниил Трифонов - Vocalise (С.Рахманинов)

Вокалист года в классической музыке



Ильдар Абдразаков - Elegie

Аида Гарифуллина - Ария Мими

Хибла Герзмава - Аве Мария

Димаш Кудайбергенов - Olympico

Анна Нетребко - Forsa Non Fu

Ольга Перетятько – Bellini: Norma, Casta Diva

Поэт года



Леонид Агутин - «Я тебя не вижу»

Анатолий Алексеев и Артем Иванов - «Пуля-дура»

Макс Барских - «Берега»

Михаил Гуцериев - «Любовь уставших лебедей»

Лара Д'Элия - «Крик» (Scream)

Денис Ковальский - «Зацепила»

Лучший хип-хоп-исполнитель



Баста feat. Дворецкая - «Без тебя»

Макс Корж - «Два типа людей»

Егор Крид - «Сердцеедка»

Мот feat Валерий Меладзе - «Сколько лет»

Элджей feat. Era Istrefi – «Sayonara, детка»

FACE - «Юморист»

Noize MC - «Всё, как у людей»

Лучшая песня (мелодия) к кинофильму (сериалу)



Леонид Агутин и Сергей Шнуров - «Какая-то фигня»

Диана Арбенина - «Умею летать без тебя» (Ost Любовницы)

Баста и Пелагея – «Под палящим огнём»

Вера Брежнева - «Любить друг друга»

BrainStorm - «Мотив»

FACE - «Юморист»

Городской романс (русский шансон или бардовская песня)



Стас Михайлов - «Этот долгий день»

Стас Михайлов и Тамара Гвердцители - «Давай разлуке запретим»

Сергей Трофимов - «Ядрёна-Матрёна»

Любовь Успенская и Брендон Стоун – «А мы любили»

Михаил Шуфутинский и Маша Вебер - «Повторяй за мной»

Танцевальный хит года



#2Маши - «Мама, я танцую»

Макс Барских - «Берега»

Тима Белорусских - «Мокрые кроссы»

Артур Пирожков - «Зацепила»

Zivert - Beverly Hills

Лучшее музыкальное видео



Леонид Агутин и Анжелика Варум - «На паузу»

Макс Барских - «Берега»

Филипп Киркоров - «Лунный гость»

Сергей Лазарев - Scream («Евровидение 2019»)

«Ленинград» - «Кабриолет»

Композитор года



Денис Ковальский - «Зацепила»

Виктория Кохана - «Сердце на сердце»

Игорь Крутой - «Любовь уставших лебедей»

Константин Меладзе - «ЛюбоЛь»

Monatik Chilibi Sound - Love it ритм

Концерт года



Леонид Агутин - Юбилейный концерт «Агутин 50»

Би-2 - Шоу «Горизонт событий» в «Олимпийском»

Дима Билан - Шоу «Планета Билан»

«Машина Времени» - «Машина Времени. 50 лет»

«Новая волна» - «Новая волна 2019»

«Шансон Года» - «Шансон Года 2019»

LOBODA - SuperStar, Crocus City Hall

Песня года



Дима Билан – «Про белые розы»

Димаш Кудайбергенов - «Любовь уставших лебедей»

Александр Маршал, Николай Расторгуев, Александр Иванов - «Хорошо»

Валерий Меладзе - «Чего ты хочешь от меня»

Артур Пирожков - «Зацепила»

Zivert - Life