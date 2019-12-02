Объявлены финалисты премии «Виктория-2019»

В финал-2019 вышли Zivert, Лолита, Макс Барских, дуэт #2Маши, Loboda, «Ленинград», Макс Корж, Little Big, Диана Арбенина, Хибла Герзмава, Кирилл Рихтер, Стас Михайлов и многие другие артисты, чьи песни, клипы и выступления стали настоящим музыкальным событием уходящего года. Кто из них в итоге победит, все – и зрители, и участники, и даже сами организаторы премии – узнают только непосредственно во время торжественной церемонии.
Согласно регламенту премии «Виктория», имена победителей строго засекречены аудиторско-консалтинговой компанией E&Y, контролировавшей ход голосования.
«Наша цель – объединить профессиональное сообщество и совместными усилиями способствовать тому, чтобы совершить качественный прорыв в развитии отечественной музыкальной культуры. А это возможно только благодаря честной конкуренции», – говорит президент Российской национальной музыкальной премии «Виктория», генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.
Победители будут названы в 15 категориях, включающих в себя все без исключения музыкальные направления – от поп-музыки до рока, от хип-хопа до классики, а также номинации «Композитор года» и «Поэт года». Гостей Кремлёвского дворца ждёт яркое динамичное шоу в постановке знаменитого режиссёра Андрея Болтенко и музыкальные номера в исполнении группы Би-2, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Димы Билана, Artik&Asti, RSAC, группы RASA, Юлии Михальчик, Димаша Кудайбергенова и Игоря Крутого. Ведущим церемонии станет Андрей Малахов.
Номинанты Российской национальной музыкальной премии «Виктория - 2019»
Лучшая поп-исполнительница
Полина Гагарина - «Меланхолия»
Лолита - «Шампанское»
LOBODA - «Пуля-дура»
MARUV - «Между нами»
Zivert - Life
Лучший поп-исполнитель
Макс Барских - «Неземная»
Николай Басков - «Сердце на сердце»
Дима Билан – «Молния»
Филипп Киркоров - «Лунный гость»
Сергей Лазарев - Scream
Валерий Меладзе - «Чего ты хочешь от меня»
Monatik – «Love It Ритм»
Лучшая поп-группа
«На-На» - «Считаю медленно до ста»
Artik&Asti - «Грустный дэнс»
A’Studio - «Хамелеоны»
IOWA - «Пой»
Little Big - I`m OK
Лучшая рок-группа или рок-исполнитель
«Альянс» - «Космические сны»
Би-2 feat Настя Полева - «Сон про снег»
«Мумий Тролль» - «Лето без интернета»
Наргиз - «Мама»
«Ночные снайперы» - «Секунду назад»
Инструменталист года в классической музыке
Иван Бессонов - Роберт Шуман, первая пьеса фортепианного цикла «Карнавал» - «Преамбула»
Виктор Зинчук - Фантазия на тему Вальса № 2 Д. Д. Шостаковича
Николай Луганский - Прелюдия Рахманинова фа-диез минор (op.23 #1)
Денис Мацуев - Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»
Кирилл Рихтер - Концерт-ретроспектива Кирилла Рихтера с оркестром
Даниил Трифонов - Vocalise (С.Рахманинов)
Вокалист года в классической музыке
Ильдар Абдразаков - Elegie
Аида Гарифуллина - Ария Мими
Хибла Герзмава - Аве Мария
Димаш Кудайбергенов - Olympico
Анна Нетребко - Forsa Non Fu
Ольга Перетятько – Bellini: Norma, Casta Diva
Поэт года
Леонид Агутин - «Я тебя не вижу»
Анатолий Алексеев и Артем Иванов - «Пуля-дура»
Макс Барских - «Берега»
Михаил Гуцериев - «Любовь уставших лебедей»
Лара Д'Элия - «Крик» (Scream)
Денис Ковальский - «Зацепила»
Лучший хип-хоп-исполнитель
Баста feat. Дворецкая - «Без тебя»
Макс Корж - «Два типа людей»
Егор Крид - «Сердцеедка»
Мот feat Валерий Меладзе - «Сколько лет»
Элджей feat. Era Istrefi – «Sayonara, детка»
FACE - «Юморист»
Noize MC - «Всё, как у людей»
Лучшая песня (мелодия) к кинофильму (сериалу)
Леонид Агутин и Сергей Шнуров - «Какая-то фигня»
Диана Арбенина - «Умею летать без тебя» (Ost Любовницы)
Баста и Пелагея – «Под палящим огнём»
Вера Брежнева - «Любить друг друга»
BrainStorm - «Мотив»
FACE - «Юморист»
Городской романс (русский шансон или бардовская песня)
Стас Михайлов - «Этот долгий день»
Стас Михайлов и Тамара Гвердцители - «Давай разлуке запретим»
Сергей Трофимов - «Ядрёна-Матрёна»
Любовь Успенская и Брендон Стоун – «А мы любили»
Михаил Шуфутинский и Маша Вебер - «Повторяй за мной»
Танцевальный хит года
#2Маши - «Мама, я танцую»
Макс Барских - «Берега»
Тима Белорусских - «Мокрые кроссы»
Артур Пирожков - «Зацепила»
Zivert - Beverly Hills
Лучшее музыкальное видео
Леонид Агутин и Анжелика Варум - «На паузу»
Макс Барских - «Берега»
Филипп Киркоров - «Лунный гость»
Сергей Лазарев - Scream («Евровидение 2019»)
«Ленинград» - «Кабриолет»
Композитор года
Денис Ковальский - «Зацепила»
Виктория Кохана - «Сердце на сердце»
Игорь Крутой - «Любовь уставших лебедей»
Константин Меладзе - «ЛюбоЛь»
Monatik Chilibi Sound - Love it ритм
Концерт года
Леонид Агутин - Юбилейный концерт «Агутин 50»
Би-2 - Шоу «Горизонт событий» в «Олимпийском»
Дима Билан - Шоу «Планета Билан»
«Машина Времени» - «Машина Времени. 50 лет»
«Новая волна» - «Новая волна 2019»
«Шансон Года» - «Шансон Года 2019»
LOBODA - SuperStar, Crocus City Hall
Песня года
Дима Билан – «Про белые розы»
Димаш Кудайбергенов - «Любовь уставших лебедей»
Александр Маршал, Николай Расторгуев, Александр Иванов - «Хорошо»
Валерий Меладзе - «Чего ты хочешь от меня»
Артур Пирожков - «Зацепила»
Zivert - Life
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