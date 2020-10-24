Стартовало голосование на премии «Виктория»

Торжественный вечер Премии, учрежденной в 2016 году поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым, писателем и медиа-менеджером Юрием Костиным, стал самым ярким музыкальным событием года. На праздничном гала-ужине мероприятия присутствовали представители музыкального бомонда страны: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Алена Свиридова, Зара, Игорь Матвиенко, Анита Цой, Согдиана, Олег Митяев, Ирина Круг и многие другие звезды отечественной музыки, журналистики, культуры.



Филипп Киркоров

Открыл вечер президент Фонда премии Юрий Костин: «Индустрия переживает худшие времена со времен Второй мировой войны. И сегодня от академиков во многом зависит судьба не только первой в России профессиональной музыкальной премии, но и всей отрасли». При этом президент фонда подчеркнул принципиальность сохранения системы голосования «Виктории»: «Мы создавали Премию не для дележа статуэток, а для формирования механизма справедливой оценки творчества деятелей музыкальной индустрии». Ю. Костин поблагодарил своих коллег за сотрудничество, невмешательство в процесс голосования.



Полина Гагарина

Мнение главы Академии разделяет и один из учредителей «Виктории» - композитор и продюсер Игорь Крутой: «Объективная премия - это всегда честное подведение итогов. Именно такой прагматичный подход превращает «Викторию» в признанный и уважаемый всеми «знак качества». Наша премия - единственная в музыкальном сообществе, где голосуют за победителей, а не назначают их».



Игорь Крутой

23 октября академики Премии - музыканты, продюсеры, журналисты, приступят к голосованию за номинантов 2020 года.

Церемония награждения победителей «Виктории» состоится 3 декабря в Государственном Кремлевском Дворце.