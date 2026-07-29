The Beatles перевыпустят альбом Rubber Soul с ранее не издававшимися песнями

Новая версия альбома, смикшированная продюсером Джайлсом Мартином и звукоинженером Сэмом Океллом, представлена ​​в потрясающих новых стерео- и Dolby Atmos миксах, наряду с оригинальным моно-миксом, оригинальной версией с американского альбома Capitol, а также дополнена ранее не издававшимися студийными записями и домашними демо-версиями, и современным двойным синглом Day Tripper / We Can Work It Out.

Трек Michelle (Take 1) уже доступен для прослушивания. Новые издания выйдут 2 октября.

Альбом Rubber Soul представлен в новом стереомиксе, оригинальном мономиксе, американской версии альбома Capitol + миксы Dolby Atmos; дополнен ранее не издававшимися студийными записями и демо-версиями, а также современными синглами: «Day Tripper» и «We Can Work It Out».

Уже доступен для предварительного заказа на различных форматах LP, CD и Blu-ray.

Альбом Rubber Soul, впервые выпущенный 3 декабря 1965 года, ознаменовал собой поворотный момент в эволюции The Beatles. Вышедший в конце замечательного года, когда Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр достигли художественных и коммерческих высот, альбом показал группу, выходящую за рамки условностей поп-музыки и принимающую более смелый подход к написанию песен и записи.

Записанный в течение четырех недель в октябре и ноябре 1965 года после рекордного концерта группы перед более чем 55 000 поклонников на стадионе «Ши» в Нью-Йорке, альбом Rubber Soul запечатлел The Beatles на творческом перепутье. Включая такие классические композиции, как Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, Girl и In My Life, альбом показал эксперименты The Beatles с новыми инструментами, звуками и методами записи и широко считается пионером в создании длинного поп-альбома как вида искусства.

Альбом Rubber Soul, широко признанный одним из величайших альбомов всех времен и важной вехой в эволюции поп-музыки, отражает начало периода, когда, освободившись от обязательств, связанных с концертами, радио или кино, музыка, идеи и безудержные творческие амбиции The Beatles начали по-настоящему расцветать.

Все новые форматы Rubber Soul содержат новый стереомикс альбома, полученный непосредственно с оригинальных четырехдорожечных мастер-лент. Звук отличается потрясающей четкостью благодаря передовой технологии микширования, разработанной отмеченной наградами командой звукорежиссеров под руководством Эмиля де ла Рея из WingNut Films Productions Ltd. Питера Джексона, при этом сохраняя верность духу оригинальных записей.



Rubber Soul

В предстоящем переиздании впервые будут представлены все 14 новых стереомиксов, а расширенные издания откроют двери студии, где создавался альбом Rubber Soul. В коллекциях Super Deluxe поклонники смогут ознакомиться с 24 ранними студийными записями, включая 20 ранее не издававшихся дублей и три ранее не издававшиеся домашние демо-записи — среди них ранние версии Day Tripper и We Can Work It Out , а также Little Girl, ранее не слышанный набросок песни Джона Леннона, которая никогда не выпускалась и даже не упоминалась. В коллекции также представлены оригинальный моно-альбом, оригинальная американская версия альбома Capitol и сингл 1965 года с двумя сторонами А, а специальные издания на 2 CD и 2 LP содержат тщательно отобранные фрагменты студийных записей, демо-версии и сингл.

Суперделюкс-издания на 4 CD и 5 LP сопровождаются 88-страничной книгой в твердом переплете, содержащей совершенно новое предисловие Пола Маккартни и вступительное слово Джона Леннона, в котором собраны размышления о Rubber Soul, охватывающие разные периоды его жизни, включая годы после распада The Beatles. Эти два материала предлагают уникальный взгляд на создание и непреходящее влияние альбома, а также редкие фотографии, подробную информацию об альбоме и примечания к трекам.

Альбом Rubber Soul будет доступен в стандартных изданиях на 1 CD и 1 LP, специальных изданиях на 2 CD и 2 LP, а также в суперделюкс-изданиях на 4 CD и 5 LP. Коллекция также будет доступна на Blu-ray с новым миксом Dolby Atmos, стереозвуком высокого разрешения и рекламными роликами для Day Tripper и We Can Work It Out, а также в ограниченном издании на оранжевом виниле и эксклюзивных изданиях Zoetrope для прямых продаж.

The Beatles остаются одной из самых успешных и влиятельных групп в истории. Спустя более пяти десятилетий после их распада их музыка продолжает находить отклик у разных поколений, от поклонников, переживших битломанию 1960-х годов, до новой аудитории, открывающей для себя Hey Jude и Let It Be благодаря стриминговым сервисам и социальным сетям. Помимо продаж пластинок, они изменили моду, молодежную культуру, написание песен и производство альбомов, положили начало «британскому вторжению» в Америку и переосмыслили популярную музыку с помощью таких новаторских альбомов, как Rubber Soul и Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Их наследие продолжает привлекать миллионы посетителей к таким достопримечательностям, как студия Abbey Road, куда поклонники до сих пор стекаются, чтобы воссоздать культовую фотографию с пешеходного перехода через Abbey Road. В начале этого месяца было объявлено, что здание по адресу 3 Savile Row, где состоялся их культовый концерт на крыше, станет первым официальным местом для посещения фанатами, открытие которого запланировано на 2027 год.

В перспективе, в апреле 2028 года, компания Sony Pictures Entertainment и Neal Street Productions выпустят долгожданный кинопроект о The Beatles, состоящий из четырех фильмов. Этот проект станет первым случаем, когда Apple Corps Ltd. и The Beatles предоставили полные права на историю и музыку для сценария фильма. Режиссером выступит Сэм Мендес, а главные роли исполнят Харрис Дикинсон (Джон Леннон), Барри Киоган (Ринго Старр), Пол Мескал (Пол Маккартни) и Джозеф Куинн (Джордж Харрисон).

Спустя более шести десятилетий после своего первого выпуска, Rubber Soul остается определяющим моментом в истории The Beatles, как альбом, который соединил увлечение битломанией и эксперименты, последовавшие за ним в Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и последующих работах.