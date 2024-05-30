Найденная на чердаке гитара Джона Леннона стала самой дорогой в истории

«Последняя ставка в 2 857 500 долларов… закрепила место Framus Hootenanny (модель гитары – ред.) как пятой по цене из когда-либо проданных гитар», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукционного дома.



Джон Леннон с этой гитарой

По данным Julien's Auctions, речь идет о 12-струнной акустической гитаре Леннона, на которой он играл во время работы над альбомами Help! и Rubber Soul. К гитаре прилагается оригинальный футляр фирмы Maton.

Ранее мы сообщали, что эта гитара была найдена на чердаке, где пролежала в забвении более 50 лет.