Утерянные записи Леннона появятся в новом бокс-сете «Power To The People»

Сборник, который выйдет 10 октября на лейбле Capitol/UMe, всего через день после 85-летия Леннона, включает в себя множество ранее не издававшихся материалов и новых ремикшированных треков, проливающих новый свет на самую политически напряжённую эпоху их творчества.



Джон Леннон и Йоко Оно

Сборник, составленный и спродюсированный пятикратным обладателем премии «Грэмми» Шоном Оно Ленноном, включает в себя более 90 ранее не издававшихся записей. Среди основных моментов — полностью ремикшированные версии культовых благотворительных концертов «One To One» 1972 года — единственных полноформатных сольных концертов Джона Леннона после ухода из The Beatles и последних совместных концертов с Оно. В комплект также входит переосмысленная и заново микшированная версия альбома 1972 года Sometime In New York City с облегчёнными, обновлёнными миксами, призванными раскрыть оригинальную суть песен.

«Я был совершенно поражён, собирая этот сборник», — сказал Шон Оно Леннон, отметив, что «услышать голос отца на неизданных демо-записях и домашних записях было по-настоящему глубоким». Он объяснил, что «целью концертов One To One было сохранить ощущение живого выступления, максимально улучшив общее звучание».

Издание Super Deluxe включает 9 CD и 3 аудиодиска Blu-Ray, а также 204-страничную книгу в твёрдом переплёте с ранее не публиковавшимися фотографиями, интервью и памятными вещами. Кроме того, сборник будет доступен в различных других форматах, включая виниловые и CD-версии ремикшированных концертов One To One.

Поклонники могут впервые послушать проект, увидев новый ремикс живого исполнения песни The Beatles «Come Together» с концерта, который уже доступен. Этот бокс-сет представляет собой всестороннее представление о важном и зачастую бурном периоде в жизни двух самых влиятельных деятелей музыкальной индустрии.