Вышла последняя песня The Beatles и фильм о ней

Демо-версия композиции была записана ливерпульской четверкой в 1978 году и после смерти Джона Леннона хранилась в архиве вдовы Йоко Оно, которая отдала кассету Полу Маккартни в 1994-м. Качество записи было не очень высоким, поэтому лишь в XXI веке удалось с помощью современных технологий разделить вокал, инструментальную часть и фоновые шумы, а затем с помощью программы искусственного интеллекта отреставрировать голос Джона. В работе над «последним синглом Beatles» приняли участие Пол Маккартни и Ринго Старр. Запись включает партии электрической и акустической гитары, записанные Харрисоном в 1995 году, а также новую запись ударных и бэк-вокал Старра, и свежую бас-гитару и бэк-вокал Маккартни.

Режиссер Питер Джексон (автор документального фильма «Get Back», где уже использовались вышеописанные технологии для реставрации звуковой дорожки) снял клип на «Now And Then».

«Честно говоря, сама мысль об ответственности за создание музыкального видео, достойного последней песни, которую Beatles когда-либо выпустят, вызвала массу тревог, с которыми почти невозможно справиться, - признается режиссер. - Моя давняя любовь к Beatles столкнулась со стеной ужаса при мысли о том, что я подведу всех. Это создало во мне сильную неуверенность, потому что я никогда раньше не снимал музыкальное видео и не мог себе представить, как я мог даже начать создавать его для группы, которая распалась более 50 лет назад, никогда фактически не исполняла эту песню и половины ее членов уже не с нами».



The Beatles

Джексон говорит, что был уже готов вовсе отказаться от затеи, но Пол, Ринго и компания Apple смогли его переубедить:

«Я знал, что Beatles не принимают «нет» в качестве ответа, если они на что-то настроены, – но они даже не дождались, пока я скажу «нет». Пол и Ринго сняли видео своего выступления и прислали его мне. А Apple обнаружила более 14 часов давно забытого фильма, снятого во время записи 1995 года, включая несколько часов работы Пола, Джорджа и Ринго над «Now And Then», и передала все это мне. Шон и Оливия Харрисон нашли отличные ранее не публиковавшиеся кадры домашнего фильма и отправили их. В довершение всего, Пит Бест любезно предоставил несколько драгоценных секунд выступления Beatles в кожаных костюмах, самого раннего известного и никогда ранее не показанного фильма Beatles. Просмотр этого материала полностью изменил ситуацию – я увидел, как можно снять клип. На самом деле, мне было гораздо проще, если я думал об этом как о создании короткометражного фильма, что я и сделал… Я надеялся, что идеи или вдохновение для короткометражного фильма каким-то образом возникнут из музыки. И это начало происходить. Пока я продолжал слушать, мне казалось, что песня рождает идеи и образы, которые начали формироваться в моей голове – без каких-либо сознательных усилий с моей стороны».

В клип вошли шесть секунд ранее не публиковавшейся видеосъемки The Beatles. Это видео было снято в феврале 1962 года в церкви города Биркинхед, расположенного под Ливерпулем, за восемь месяцев до выхода первого сингла группы "Love Me Do".

Накануне релиза состоялась премьера 12-минунтного документального фильма режиссера Оливера Мюррея о создании песни, включающего эксклюзивные кадры (в том числе, сделанные в студии в 1990-е, когда трое участников Beatles впервые попытались «доделать» некоторые старее демо) и комментарии Маккартни, Старра, Джорджа Харрисона, Шона Леннона и Питера Джексона.

Материал был предоставлен первым барабанщиком группы, Питом Бестом, и его братом Роагом. Пита Беста уволили из группы и заменили на Старра всего за два месяца до выпуска первого сингла, после которого началась мировая слава "ливерпульской четверки".

Песня Битлз «Now and Then» выпущена также в формате CD. Как и в остальных вариантах сингла, на CD будет «Now and Then» и «Love Me Do».