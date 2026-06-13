Matanya и Oligarkh зазывают «Веснянку»

Это первая коллаборация двух музыкантов, чье творчество неразрывно связано с корневой культурой России. Это абсолютно современный трек, хотя куплеты Матани – на 100% народные слова.

Песня ”Веснянка” это лоскутное одеяло из традиционных куплетов разных областей России с единым сюжетом – все эти они призывают весну, солнце, будущий урожай и символизируют пробуждение жизни, завершение зимы и уход холодов. Очень разный по стилистике, подаче, интонации и акцентам вокал – дополняет электронный бит, и аранжировка, которые превращают народные куплеты в танцевальный боевик на стыке брейкбита, uk-garage и bass-музыки.



Matanya и Oligarkh

В рамках проекта “Источник. Новое звучание традиции” будут выпущены восемь песен и клипов, на русском, татарском, черкесском, коми-пермяцком, удмуртском, чувашском языках. Важная составляющая проекта – сочетание традиционной фольклорной культуры и современного актуального звучания. Это не реконструкция, а стилизация; современные песни, которые понятны молодому поколению слушателей. Старт проекта – 10 июня, приурочен к Дню России. За два месяца, с 10 июня по 27 июля, каждую неделю будет выходить по одному синглу проекта. 22 августа, к Дню Флага России. все песни будут собраны в один плейлист, который будет опубликован на всех музыкальных стримингах.