Matanya и Oligarkh зазывают «Веснянку»

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Совместная работа артистов Matanya и Oligarkh – «Веснянка» открыла проект ON Лейбла “Источник. Новое звучание традиции”, направленный на поддержку молодых музыкантов, чье творчество опирается на традиционную культуру регионов России (смотреть клип).

Это первая коллаборация двух музыкантов, чье творчество неразрывно связано с корневой культурой России. Это абсолютно современный трек, хотя куплеты Матани – на 100% народные слова.

Песня ”Веснянка” это лоскутное одеяло из традиционных куплетов разных областей России с единым сюжетом – все эти они призывают весну, солнце, будущий урожай и символизируют пробуждение жизни, завершение зимы и уход холодов. Очень разный по стилистике, подаче, интонации и акцентам вокал – дополняет электронный бит, и аранжировка, которые превращают народные куплеты в танцевальный боевик на стыке брейкбита, uk-garage и bass-музыки.

Matanya и Oligarkh
Matanya и Oligarkh

В рамках проекта “Источник. Новое звучание традиции” будут выпущены восемь песен и клипов, на русском, татарском, черкесском, коми-пермяцком, удмуртском, чувашском языках. Важная составляющая проекта – сочетание традиционной фольклорной культуры и современного актуального звучания. Это не реконструкция, а стилизация; современные песни, которые понятны молодому поколению слушателей. Старт проекта – 10 июня, приурочен к Дню России. За два месяца, с 10 июня по 27 июля, каждую неделю будет выходить по одному синглу проекта. 22 августа, к Дню Флага России. все песни будут собраны в один плейлист, который будет опубликован на всех музыкальных стримингах.

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