Сэм Смит спел балладу Oh Mother с хором

Эта мощная песня, ставшая вторым синглом с их грядущего альбома Hazel Eyes после медленной композиции My Guy, вышедшей в июне, рассказывает о «ярости матери, ставшей свидетельницей предательства своего ребенка — она призывает своего рода божественную женскую энергию».

В этом масштабном хоровом номере также звучит вокал Данте, которая в свои двадцать с небольшим лет была для них словно матерью.

Сэм сказал: «Это как собрание голосов, объединяющих людей в знак солидарности».

В одном из куплетов они поют:

«Мама, я даже не знаю, с чего начать.

Если я останусь, он разобьет мне сердце?

Возможно, еще есть время все объяснить.

Но сейчас я слишком поглощена своей болью.

Начинаешь потеть, становится трудно дышать.

Я взываю о помощи, не могли бы вы приехать сюда быстрее, быстрее?

Спойте для меня».



Sam Smith

В начале этого месяца Сэм объявил о серии выступлений в Великобритании в рамках своего глобального тура To Be Free.

Тур начинается с двух концертов подряд в Альберт-холле в Манчестере 3 и 4 сентября, после чего группа отправится в Лондон для продолжительной восьмидневной резиденции в Колизее, что станет одним из самых масштабных выступлений Сэма в Великобритании за последние годы.

Выступления в Великобритании станут продолжением насыщенного лета для Сэма, который сначала представит четырехдневный концерт To Be Free: Mexico City в The Auditorio Nacional в августе этого года. Затем он вернется домой для десятидневного тура по Великобритании, кульминацией которого станет заключительный концерт в Лондоне 18 сентября.

Резиденции Сэма под названием To Be Free стали мировым феноменом с момента своего дебюта в историческом бруклинском клубе Warsaw в октябре 2025 года.

Первоначальный тур длился 24 ночи, после чего шоу переехало в Сан-Франциско, где Сэм стал одним из первых артистов, выступивших на недавно отреставрированной сцене культового театра Кастро.

В шоу также неожиданно приняли участие такие гости, как Хозиер, Эд Ширан, Брэнди Карлайл, Сиенна Спиро и Ким Петрас.

Альбом Hazel Eyes выйдет 21 августа.