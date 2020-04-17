Сэм Смит и Деми Ловато устроили ЛГБТ-олимпиаду

Режиссером видео выступила Джора Франтцис. В клипе исполнители устроили олимпийское соревнование за любовь и признание. Герои ролика соревнуются в различных видах спорта, включая 100-метровую гонку, прыжки в воду и гимнастику, в основном это ЛГБТ - мужчины в женских купальниках, платьях и туфлях на шпильках. В финале происходит церемония награждения.
Сингл войдет в новый альбом Сэма Смита. Релиз пластинки был запланирован на 1 мая, но премьеру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Новой даты выхода пока нет. Альбом ранее назывался «To Die For» и должен был затем выйти 5 июня, но в конце марта певец решил переименовать ее и выпустить позже из‑за пандемии коронавируса. Смит уверяет, что релиз состоится в этом году.
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