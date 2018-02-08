Голос Адель превратили в голос Сэма Смита

Эксперименту подверглась песня Hello. Пользователь Твиттер разместил видео, на котором замедляет и ускоряет аудио с треком. В результате голос Адель превращается в голос Сэма Смита.

Песня Hello вошла в третий студийный альбом певицы «25». Сингл дебютировал на первом месте в США, Австралии, Великобритании, Германии, Франции и других странах.

12 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе на 59-ой церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» песня удостоена трёх наград в категориях Лучшая песня года, Лучшая запись года и Лучшее сольное поп-исполнение.