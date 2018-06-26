Adele записывает новый альбом

"Адель вернулась в Великобританию. И вместе со студийными музыкантами уже записала несколько композиций. Основная работа пройдет этим летом, а новый диск будет выпущен к католическому Рождеству 2019 года. Ориентировочно 25 декабря", - сообщил теперь один из знакомых певицы корреспондентам английской газеты Sun.

Сам он при этом предпочел остаться неизвестным, как никто не знает и название будущего альбома и то, сколько песен в него войдет.



Адель

Сама же певица пока предпочитает не комментировать ситуацию и не допускает утечки даже репетиционного материала из студии. Она не дает интервью и не общается в СМИ. Но спасибо уже за то, что снова вернулась в студию.