Адель отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Певица заявила в соцсетях, что плохо себя почувствовала в недавнем гастрольном туре и не имела времени толком восстановиться.



Adele

Свой диагноз артистка не уточнила, однако призналась, что у нее начались проблемы с голосом, и врачи просто не оставили ей другого выбора, на пять недель запретив петь.

«К сожалению, мне нужно сделать паузу в пребывании в Вегасе. Я болела в конце последней серии выступлений и на протяжении перерыва. У меня не получилось полностью поправиться до возобновления выступлений, и, к сожалению, это сказалось на моем голосе. По предписанию врачей мне не остается ничего, кроме как отдохнуть», - написала Адель в соцсетях.

Адель намекнула, что постарается вернуться к гастрольной деятельности, как только позволит ее состояние.

Как отмечается в заявлении, 10 концертов, которые запланированы на март, будут перенесены, информацию о датах новых выступлений объявят позже.