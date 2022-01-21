Плачущая Адель отменила все концерты в Лас-Вегасе

О причинах такого решения певица рассказала лично, выложив эмоциональный ролик со слезами в соцсетях.
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«Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя и чтобы оно было достаточно хорош для вас, но мы были полностью уничтожены задержками с доставкой оборудования и ковидом. Половина моей команды до сих пор болеет, и было невозможно закончить шоу. Я выпотрошена — извините, что так, в последнюю минуту, но мы не спали более 30 часов, пытаясь понять это, и у нас не хватило времени. Я так расстроена, мне очень стыдно, и мне очень жаль всех, кто приехал, чтобы попасть на шоу. Мне очень, очень жаль. Мы собираемся перенести все даты, мы работаем над этим прямо сейчас, и я собираюсь закончить свое шоу и довести его до того места, где оно должно быть».
Концерты в Caesars Palace должны были стать первым резидентским шоу Адель в Вегасе, билеты на них поступили в продажу в начале декабря 2021 года, были распроданы за несколько дней и принесли певице 50 миллионов долларов выручки, то есть примерно 2,2 миллиона за каждый из 24 концертов, что является фактически рекордом. Официальные цены на билеты составляют от 85 до 12 000 долларов (на черном рынке их стоимость доходила до 30 000).
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