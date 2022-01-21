Плачущая Адель отменила все концерты в Лас-Вегасе

Адель выпустила ностальгический клип «Oh, My God» Певица Адель выпустила черно-белый клип российского кинооператора на песню «Oh, My God» из альбома «30» (смотреть клип). Винтажный по своей эстетике клип с «непрерывными» планами снял режиссер Сэм Браун, автор видео на один из первых хитов Адель «Rolling In The Deep».







«Снова работать вместе спустя десять лет было, по меньшей мере, ностальгически. Мы снимали это в тот день, когда вышла «Easy On Me», там одновременно происходило миллион вещей. Но команда была очень внимательно, работалось нам весело. Спасибо Харрису Риду, Louis Vuitton и Королеве хаоса Вивьен Вествуд за потрясающие костюмы!»



Adele...

Adele выпустила слезливый альбом «30» Британская певица Адель выпустила свой четвертый студийный альбом «30» (слушать альбом). Название альбома отсылает к возрасту, в котором певица впервые вышла замуж за теперь уже бывшего мужа Саймона Конецки, и включает темы разлуки, развода, материнства и беспокойства о славе и репутации.







Альбом содержит совместные работы с американским продюсером и соавтором прошлого диска 25 Грегом Кёрстином, шведскими продюсерами и авторами песен Максом Мартином и Шеллбэком (оба были соавторами трека «Send My Love (To Your New Lover)»), шведским композитором Людвигом Йоранссоном,...

Адель выпустила клип о творческом вдохновении Певица Адель выпустила песню и клип «Easy On Me» (смотреть клип). Режиссер Xavier Dolan показал Адель в домашнем интерьере, где царит абсолютный хаос, но он вдохновляет певицу на творчество.







19 ноября выйдет новый альбом Адель «30», куда должна войти баллада «Easy On Me».



Adele

Niletto неумело скосплеил Адель Певец Niletto выпустил новый сингл «Someone like you» (слушать песню). Песня Нилетто косплеит знаменитый хит Адель «Someone Like You», - песня имеет похожий гармонический ряд, и название песни упоминается в тексте. Более того, Нилетто пытается даже воспроизвести мелодию Адель, но звучит это довольно пискляво и небрежно.







Любопытно, что к этому музыкальному адку приложила руку никто иная, как Юлия Зиверт! Она значится в соавторах трека, хотя сам Данил Прытков не решился указать ее в соцсетях как автора, упомянув только про Энди Энди.



Niletto



Вот для...