Майкл Киванука отменяет выступления из-за проблем со здоровьем

У 38-летнего певца на следующий месяц был запланирован ряд выступлений на фестивалях, включая We Out Here и Victorious в Великобритании, All Together Now в Ирландии, венгерский фестиваль Sziget и Pukkelpop в Бельгии, но он объявил, что больше не будет появляться на мероприятиях или выступать на разогреве у Mumford and Sons в Северной Америке в октябре из-за неуточненных проблем со здоровьем.



Michael Kiwanuka

В заявлении, опубликованном в соцсетях, говорится:

«С огромным сожалением сообщаем, что из-за продолжающейся болезни и по рекомендации врачей Майкл, к сожалению, не сможет выступить на остальных запланированных фестивальных выступлениях в течение оставшейся части лета, а также на шоу в Северной Америке в октябре (включая тур на разогреве у Mumford + Sons). Мы знаем, что это разочаровывающая новость, и никто не разочарован и не опечален больше, чем Майкл, тем, что он больше не сможет выйти на сцену, как планировалось. Любовь и благодарность всем за понимание».

В то время как многие мероприятия показали, что они ищут замену артисту, фестиваль Victorious в Портсмуте уже объявил, что Kaiser Chiefs заменят Майкла.

Они написали в соцсетях:

«К сожалению, из-за продолжающейся болезни и по совету врачей Майкл Киванука больше не сможет выступить ни на одном из своих запланированных фестивальных выступлений этим летом, включая его выступление на фестивале Victorious. Мы передаем Майклу наши самые наилучшие пожелания полного и скорейшего выздоровления и надеемся вскоре увидеть его снова на сцене. Тем временем мы рады сообщить, что вместо него выступят невероятные Kaiser Chiefs. Известные своими энергичными выступлениями, вы не захотите пропустить их выступление перед Queens of the Stone Age на главной сцене!

Тем временем исполнитель хита Cold Little Heart недавно рассказал, как получение премии Mercury Prize в 2019 году за его альбом Kiwanuka помогло ему почувствовать себя свободнее, поскольку он перестал «отчаянно» искать признания. В интервью BBC он сказал:

«Это как будто разбудило меня. Я отчаянно искал одобрения со стороны своих сверстников и некоторых [средств массовой информации], и Mercury освободил меня от этого отчаяния. Это позволило мне почувствовать, что на самом деле я просто хочу записывать те записи, которые получаются естественным образом».