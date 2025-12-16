Верховный суд принял решение забрать квартиру у Ларисы Долиной

Согласно постановлению, дело должно вернуться на новое рассмотрение в первой инстанции. Верховный суд отменил постановление Хамовнического суда Москвы, Московского городского суда и Второго кассационного суда общей юрисдикции, которые признали недействительность сделки купли-продажи.



Лариса Долина

Высшая судебная инстанция постановила отменить акты Хамовнического суда Москвы, Московского городского суда и Второго кассационного суда общей юрисдикции, которые ранее признали недействительной сделку купли-продажи пятикомнатной квартиры в районе Хамовники. Теперь суды первой инстанции должны заново исследовать обстоятельства дела.

Также Верховный суд признал право собственности на квартиру за Лурье, но сохранил право Долиной на проживания в ней до решения суда второй инстанции (Мосгорсуд) о принудительном выселении Долиной и компенсации Лурье.

Пострадавшая Полина Лурье рассказала, что изначально сумма квартиры составляла 130 млн рублей, но позже стороны сошлись на 112 млн. Адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что певица была уверена, что участвует в «специальной операции» и думала, что государство отменит сделку после поимки мошенников.