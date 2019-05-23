Федосеева, Бертмана и Ларису Долину наградил Путин

Если в консерватории программа состояла из оперных фрагментов, то в «Геликоне» исполнялась симфоническая и хоровая музыка.





Юбилейный концерт Федосеева в «Геликоне»

На сцене зала «Стравинский» объединились легендарный Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского и оркестр «Геликон-оперы, к ним присоединился театральный хор. В программу вошли только сочинения русских композиторов: три Чайковского и одно Бородина.

