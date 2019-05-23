Федосеева, Бертмана и Ларису Долину наградил Путин

В числе более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями есть летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.
"Хочу всех вас поблагодарить - всех, кому сегодня будут вручены государственные награды, за труд и высокие достижения, за верность России, за неравнодушное творческое и отзывчивое участие в жизни страны. Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед. Примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества", - сказал Путин на церемонии награждения.
Российский президент отметил вклад в отечественную культуру дирижера, руководителя Большого симфонического оркестра им. Чайковского Владимира Федосеева, который был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" I степени.
Орденами дружбы президент отметил певицу Ларису Долину и звезду балета, ректора Академии имени Вагановой Николая Цискаридзе.
Орден почета получили гендиректор и художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.
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