Не только «Винни-Пух»! В БЗК отметили 100-летие Вайнберга

Это чудовищно несправедливо. Но тому есть множество причин. Вайнберг и Шостакович были чрезвычайно дружны и высоко ценили творчество друг друга, но даже после советских репрессий и признания Шостаковича великим композитором имя Вайнберга не всегда называли даже в числе участников «школы Шостаковича».



Мечислав Вайнберг

Сбежавшая от кишиневских погромов в начале прошлого века в Варшаву семья Мойше Вайнберга попала под каток фашистских репрессий. Сам Мойше или Меток (уменьшенное от Мечислава) Вайнберг, окончивший Варшавскую консерваторию, сумел в 1939 году сбежать в Советский Союз, но вся его семья погибла в концлагере Травники. В Минске он два года учился в консерватории под именем Моисей, а потом уехал в эвакуацию — в Ташкент. Там в оперном театре Вайнберг сочинил свою первую симфонию, отправил ее в Москву Шостаковичу — и началась его большая музыкальная карьера в столице. Сначала все казалось безоблачным, Вайнберг женился на дочери знаменитого артиста Соломона Михоэлса. Но вскоре начались преследования и еврейского движения, и авангардистов. Михоэлса убивают по приказу Сталина, как говорят сегодняшние историки (в том числе за желание сделать Крым еврейской областью), за всеми родственниками круглосуточно следят. А статья «Сумбур вместо музыки» после посещения Сталиным оперы «Катерина Измайлова» делает Шостаковича, Прокофьева и Вайнберга «формалистами». Затем грянуло «дело еврейских врачей»… Три месяца Моисей Вайнберг просидел в тюрьме, и вышел на свободу только благодаря письмам в защиту от Шостаковича.

В итоге же Мечислав Вайнберг прожил невероятные 76 лет жизни, и оставил после себя гигантское творческое наследие: 22 симфонии, 4 камерных симфонии, 8 опер, 2 балета, огромное количество камерных сочинений и музыки к кино. Музыку Вайнберга знают даже те, кто не знает его фамилии. Он написал много цирковой музыки, она звучит в знаменитых фильмах «Укротительница тигров» и «Медовый месяц» с Касаткиной и Кадочниковым. Это он сочинил хрипелки и сопелки для мультика «Винни-Пух», волшебную зимнюю музыку для «Двенадцати месяцев», романтические мелодии для «Бонифация», щемящие мелодии для культовой «Афони» Данелии. Он же впервые использовал электромузыкальные инструменты для фильма «Гиперболоид инженера Гарина», и это его музыка звучит в фильме «Летят журавли», лауреата Золотой пальмовой ветви Канн-1958.

Как же получилось, что столь успешный композитор, ценимый самим Шостаковичем, остался практически неизвестным в России? Теперь можно только гадать. Факт в том, что ноты симфоний Вайнберга не издавались, и сами симфонии почти не исполнялись. Сам Вайнберг при жизни давал концерты, но как пианист предпочитал играть Шостаковича, а не себя. И даже в скандальной книге Соломона Волкова «Шостакович и Сталин» имени Вайнберга нет! Просто потому, что автор считал, что Вайнберг - «Это Шостакович, которому для того, чтобы стать Шостаковичем, не хватает гения Шостаковича». Даже если это и так, странно было не упомянуть ближайшее окружение того, о ком пишешь. Произведений Вайнберга почти не было на виниле, даже его видео не осталось, хотя он умер только в 1996 году! Он был народным артистом РСФСР, лауреатом Госпремии СССР, но широко известным лишь в узких кругах.

А вот камерные произведения Вайнберга довольно широко исполнялись в СССР. Их исполняли Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович, Леонид Коган, Эмиль Гилельс. Многие квартеты Вайнберга играл Квартет имени Бородина (ему композитор посвятил два квартета). Симфонические произведения дирижировали Зандерлинг, Рождественский, Баршай, Коган и в том числе немало их в своей жизни сыграл Владимир Федосеев, вышедший в этот вечер на сцену БЗК.



Владимир Федосеев

Сначала Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского исполнил Концерт Вайнберга для виолончели с оркестром (1948), солист Борис Андрианов. Это раннее произведение, и у него такая же сложная судьба, как у самого композитора. Сначала появилось концертино для скрипки, через месяц оно было переложено для виолончели, и в 1957 году его уже в укрупненной форме концерта играл Ростропович (дирижировал Самосуд). В конце 80-х Вайнберг отдал автограф сочинения музыковеду Манаширу Якубову с просьбой посодействовать исполнению, но никто не заинтересовался, а Якубов вскоре умер. В сентябре 2016 года ноты были найдены его вдовой, и в 2017 году прошла полноценная премьера в Бетховенском зале Большого театра.



Борис Андрианов и БСО п/у Владимира Федосеева

Виолончелист Борис Андрианов скрупулезно отнесся к исполнению концерта. Это тем более важно, что очевидного влияния Шостаковича в этом концерте нет (кроме разве что Первого скрипичного концерта), Вайнберг занимается своей излюбленной «чистой музыкой», вселенской гармонией, в которой находится место для житейских наблюдений. Тут и мотивы исконной еврейской мелодики, и наслоения из испанского фламенко и хабанеры, и бесконечная рефлексия протяжных мелодий. Любопытно, что собственно виолончели выделено не так много выигрышных соло, гораздо чаще она звучит как подающий партнер для первых скрипок и даже духовой секции (чем может объясняться ее непопулярность среди виолончелистов). Оркестр Федосеева безупречен. Безупречны даже духовые, ни одного кикса. Вайнберг не написал тут яркой мелодии, ставшей бы визитной карточкой концерта, но очевидно, что все это целостный портрет эпохи. Виолончель Андрианова завершает все светлой грустью в верхнем регистре...



Борис Андрианов

Изюминкой концерта стало, конечно, дальнейшее исполнение Десятой симфонии Дмитрия Шостаковича БСО. Как бы сравнение — вот вам Вайнберг, а вот его коллега Шостакович. Выбирайте. Это было немного жестко по отношению к Вайнбергу, потому что Десятая — она не просто великая, она гениальная. Да, с Вайнбергом тут есть очевидная связь, потому что в 1954 году ее играли сами Шостакович и Вайнберг в четырехручном авторском фортепианном переложении. Может быть, корректнее в одном концерте было бы соединить именно симфонии. А в контексте концерта Вайнберга и симфонии Шостаковича с разгромным счетом побеждает, разумеется, Шостакович.



Владимир Федосеев

После концерта пришлось задуматься, отчего же так. Скорее, дело в масштабе. Невозможно сравнивать камерное с эпическим. А пришлось. Десятая Шостаковича — эпичная безмерно, это и отсылки к «Борису Годунову» Мусоргского в Скерцо, и вальс в сонатной форме, и глас вопиющего в пустыне (авторская ремарка) с инфернальными валторнами, и концептуально светлый финал. Шостакович писал про юниверсум, а Вайнберг — про маленький переживший многое народ. Сравнения некорректны.



Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского

И все же это все получилось посвящением Вайнбергу. В сущности, возвращение Вайнберга к миру музыки началось в 1994 году, когда лондонская «Олимпия» выпустила сразу 17 CD с его музыкой. Его начали исполнять по всему миру. В 2017 году в Большом театре прошел форум памяти Вайнберга, а весь 2019 год посвящен исполнению произведений композитора на самых разных концертных площадках. Надо оценить его наследие полностью.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА



Борис Андрианов и БСО п/у Владимира Федосеева



Борис Андрианов



Борис Андрианов и Владимир Федосеев